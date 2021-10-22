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Sodexo’dan gençlere ücretsiz tele-satış eğitim programı ve kariyer fırsatı

Ekonomi 22.10.2021, 11:18
Sodexo’dan gençlere ücretsiz tele-satış eğitim programı ve kariyer fırsatı

İSTANBUL(AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, tele-satış mesleğini tanıtmak ve gençlerin bu alanda uzmanlık kazanmalarına destek olmak üzere eğitim programı başlatıyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, yeni mezun ve maksimum 3 yıllık iş tecrübesi olan gençler, uzman eğitimciler rehberliğinde hem teorik hem de uygulamalı satış antrenmanlarının olduğu 3 günlük bir eğitim programına katılma şansı yakalayacak.

Mülakat yapma ve öz geçmiş hazırlama gibi konularda pratik bilgilerin de aktarılacağı eğitim programını eksiksiz tamamlayan tüm katılımcılara katılımcı belgesi verilirken, programı başarıyla tamamlayan 3 katılımcı da Sodexo’da iş fırsatı yakalayacak.

Toplamda 30 gencin eğitime alınacağı ve 24 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek program, ön mülakat, genel yetenek sınavı, uygulamalı eğitim ve mezuniyet gibi adımlardan oluşuyor. Programa, Kariyer.net'te bulunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Telesatış ilanı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

#Sodexo
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