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SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararıyla Rövşan Najaf SOCAR Başkanı olarak atandı.

Ekonomi 22.07.2022, 14:57 22.07.2022, 15:18
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararıyla, SOCAR 1’inci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenen Rövşan Najaf, SOCAR Başkanı olarak atandı. Najaf, 2008-2009 yılları arasında SOCAR’ın Yatırımlar Departmanında Yatırım Sözleşmeleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. SOCAR 1’inci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenmeden önce ise Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcılığı görevini yürüttü.

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