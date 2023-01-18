SOCAR Wennovation Challenge başvuruları başladı

SOCAR Türkiye, dijital dönüşüm odağında çözümler sunan girişimleri SOCAR Wennovation açık inovasyon platformu üzerinden gerçekleştirdiği Challenge programına başvuruların başladığını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye, geçen yıl hayata geçirdiği Wennovation açık inovasyon platformu ile girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri bir sonraki aşamaya taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10’dan fazla girişime iş birliği imkânı veren şirket, Wennovation Challenge programı ile birlikte girişimcilere yenilikçi fikirlerini sunmaları için yeni bir imkan sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak tarihinde çevrim içi ve herkese açık olarak gerçekleşecek ‘Meet-Up’ etkinliği kapsamında, programın ve challenge konularının detayları ile birlikte, izleyicilerden gelecek sorulara yönelik cevaplar paylaşılacak. 2 Mart 2023 tarihinde de yine çevrim içi gerçekleşecek ‘Challenge Day’ etkinliğinde, finale kalan 10 girişimci, aralarında SOCAR Türkiye yöneticilerinin de olduğu jüriye sunum yapma imkanı yakalayacak.

Challenge programı bünyesinde gelecek başvuruların özellikle ‘Akıllı Varlık Yönetimi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre, Rafineri ve Petrokimya Operasyonları, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik ve Fintech’ odağında olması bekleniyor. Prototip seviyesini geçmiş, kullanıma hazır ürün ve servisi bulunan dijital çözüm sağlayabilecek dünya çapındaki girişimlere açık olan programla ilgili detaylı bilgiler, startup-challenge.socar.com.tr sayfasında yer alıyor.