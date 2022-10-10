SOCAR Türkiye’nin web sitesi yenilendi

SOCAR Türkiye, yenilikçi ve modern yaklaşımıyla web sitelerini tek tasarım çatısı altında birleştiriyor. Faaliyet alanları, yatırımlar, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve daha birçok alanda güncel haberleri yeni web sitesinde bir araya getiriyor.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdinglerinden biri olan SOCAR Türkiye, web sitesini kullanıcı dostu, modern ve gücünü sadelikten alan bir bakış açısıyla yeniledi. Enerji sektöründe değişimin öncüsü olma vizyonuyla hareket eden şirket, enerjiyi hissettiren dinamik, sade ve etkili dokunuşlarla oluşturduğu yeni görsel dünyasını socar.com.tr web sitesine de taşıdı.

Yapılan açıklamaya göre, faaliyet alanlarından yatırımlara; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, Ar-Ge gibi alanlardan insana, doğaya ve topluma sorumlu yaklaşımı yansıtan içeriklere kadar birçok önemli mesajın yer alacağı yaşayan bir web sitesi hayata geçiren şirket, görsel ve işlevsel olarak da sitenin tasarımını güncelledi. Mobil uyumlu tasarımlar, menü, içerik yapısı ve kolay navigasyon özelliğiyle de dikkat çeken yeni web sitesinde şirketin grup şirketleri ve iş birimlerinin bilgileri daha görünür ve daha kolay ulaşılabilir hale geldi.

Şirketin yenilikçi hizmet anlayışıyla tek tasarım yapısı altında birleştireceği Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Terminal, Bursagaz, Kayserigaz, SOCAR Ar-Ge ve SOCAR Sigorta gibi diğer grup şirketlerinin web siteleri de çok yakında yenilenerek ziyaretçilerinin karşına çıkacak.