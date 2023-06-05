SOCAR Türkiye ve Honeywell’den sürdürülebilirlik kapsamında iş birliği

SOCAR Türkiye ve Honeywell birlikte sürdürülebilirlik projeleri geliştirmek amacıyla bir protokol imzaladı.

Türkiye’nin önde gelen entegre endüstriyel holdinglerinden ve önde gelen doğrudan dış yatırımcılarından olan SOCAR Türkiye, ürünleri ve endüstrileri daha güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hizmet veren küresel teknoloji şirketi Honeywell ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün imza törenine SOCAR Türkiye Strateji Başkanı Kanan Mirzayev ve Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Bölge Başkanı, Uygar Doyuran katıldı. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında iki şirket; emisyon izleme ve yönetimi, enerji verimliliği, sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) ve gelişmiş plastik geri dönüşümü gibi konularda sürdürülebilirlik projeleri geliştirecek.

Bu projeler arasında, endüstriyel tesislerdeki gaz sızıntılarını hızlı bir şekilde tespit eden, yöneten ve azaltan teknolojiler ve operasyonel verileri, üretkenliği etkilemeden enerji yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilecek verimlilik odaklı iç görülere dönüştüren dijitalleştirme çözümleri yer alıyor. İki şirket ayrıca, Honeywell teknolojisi kullanarak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi ve değer zincirinde SOCAR Türkiye’nin petrokimya ve lojistik yeteneklerini kullanarak atık plastiklerin gelişmiş kimyasal geri dönüşümünü sağlamak üzere de birlikte çalışacak.

İmza töreninde konuşan SOCAR Strateji Başkanı Kanan Mirzayev “SOCAR Türkiye’de odak alanlarımız arasında yer alan sürdürülebilirlik başlığı altında dekarbonizasyon ve döngüsel ekonomi kapsamında çalışmalar sürdürüyoruz. CEO’muz (vekaleten) Elchin Ibadov’un teşviğiyle başlayan görüşmelerimiz sonucunda, Honeywell’in bir asrı aşan bilgi birikimini SOCAR Türkiye deneyimi ile birleştirerek bu alanlarda ortak projeler geliştireceğiz. Honeywell‘in uzmanlık alanındaki tüm teknolojilerin faaliyetlerimizi kapsaması sayesinde, bu iş birliğiyle birçok yenilikçi projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Bölge Başkanı Uygar Doyuran ise “SOCAR Türkiye gibi alanında öncü bir enerji şirketinin sürdürülebilirlik alanında teknoloji ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu protokol, şirketlerimizin uzun süredir devam eden iş birliğinin sürdürülebilirlikle ilgili inovasyonun yeni alanlarına doğru genişlemesine olanak tanıyacak. Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir, adil bir enerji geçişine yönelik yeni yollar oluşturmak için SOCAR Türkiye’nin derin enerji sektörü uzmanlığını, Honeywell’in geniş hazır teknoloji portföyü ile güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.