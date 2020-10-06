Socar LNG'nin satışı

Global Yatırım Holding A.Ş, Socar Turkey Lng Satış A.Ş'nin (Socar LNG) hisselerinin tümünün alınmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sermayesinin yüzde 95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Naturelgaz), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Socar Dağıtım) yüzde 100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş'nin (Socar LNG) hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06.02.020 tarihinde imzaladığı hisse satın alma sözleşmesinde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08.09.2020 tarihinde imzalanan tadil protokolü uyarınca sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş'nin (Naturel Doğal Gaz) alıcı taraf haline gelmesi neticesinde hisse satın alma sözleşmesi kapsamında devralma işlemi ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yeniden yapılan izin başvurusu olumlu karşılanmış ve EPDK tarafından işleme izin verilmiştir.

Hisse satın alma sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemi ile ilgili tüm resmi izinler böylelikle alınmış olup gerçekleştirilecek hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verilecektir.''