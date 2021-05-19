SMMM Derneği Başkanı Önder: “Pandemide sağlık çalışanlarından sonra en çok kayıp yaşayan mali müşavirler”

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Meslekte Birlik Derneği Başkanı Mustafa Önder, “Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından sonra en çok kayıp yaşayan meslek mensupları mali müşavirlerdir” diyerek aşılamada mali müşavirlere öncelik verilmesini istedi.

SMMM Meslekte Birlik Derneği Başkanı Mustafa Önder, İHA’ya yaptığı açıklamada mali müşavirler olarak pandemi sürecini yoğun mesai ile geçirdiklerini belirterek, “Devletimizin vergi gelirlerinde bir azalma olmaması ve mükelleflerin herhangi bir zarara uğramaması için devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Fakat bu süreçte fiilen sahada olan meslektaşlarımızın aşılama çalışmalarında riskli grup olarak öncelik tanınması başlıca talebimizdir” dedi.

Önder, onlarca elden geçen fatura vb. evrakların en son kendilerine ulaştığını, ayrıca mükelleflerinin iş yerlerinde yaptıkları işler neticesinde en riskli meslek gruplarından biri olduğunu vurguladı. Önder, meslektaşlarının sağlığının önceliği olduğunu belirterek, “Meslekte Birlik Derneği olarak meslektaşlarımızın düzenlemiş oldukları serbest meslek makbuzlarında KDV oranı yüzde 18 olması bürolarımıza artı bir maliyet yüklüyor. Dolasıyla KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini savunuyoruz. Vergi mükellefi olan her gerçek ve tüzel kişiliğin bağımlı veya bağımsız bir mali müşavir ile çalışıyor olması zorunludur. Mali müşavirlik mesleğimiz devletimizin mali yönden emniyetidir. Devlet gelirlerinin garanti altına alınması, vergi mükelleflerinin denetiminin sağlanması mali müşavirlerin omzunda olan en önemli görevlerinin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Önder, haksız rekabetin önlenmesi adına meslektaşlarının sözleşme yaparak işlerini yaptığı mükellef sayısına bir sınırlama getirilmesinin yapılan işlerin kalitesinin artması ve oluşabilecek vergi ziyanlarının önüne geçilmesi bakımından hayati önem arz ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bilinmelidir ki mali müşavirlerin gelişen teknoloji ve pandemi ile artan iş yükleri, her türlü beyan, bildirim, Vergi Dairesi, SGK, TÜİK, bakanlıklar ile ilgili mali işler vb. sıralanabilecek yüzlerce kalem iş için gece gündüz fark etmeksizin emek yoğun bir tempoda devletimizin ve milletimizin refahı için kutsal bir çaba harcamaktadır. Karşılığında tahsilat, angarya, pek çok sektöre uygulanan teşvik ve hibelerden faydalanamama, meslek yasamızdaki pek çok sorunla boğuşmak gibi sıkıntıları bulunmaktadır. Mali müşavirlerin sessiz çığlıklarının duyulmasını talep etmekteyiz.”