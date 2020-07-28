Sivri biberin fiyatı İstanbul’a gelene kadar 4 katına çıkıyor

Anadolu’dan İstanbul’a getiriline tarım ürünlerinin fiyatları katlanarak artıyor. Üreticinin elinden alınan mahsul, şehirdeki semt pazarları ve marketlerde 4 katı fiyata satılıyor. Pazar esnafı bu durumunun aracılardan kaynaklandığını düşünüyor.

Hasadı başlayan ve çiftçiden 2-3 liraya alınan sivri biber İstanbul’da semt pazarlarında 7-8 liradan satılıyor. İstanbul’daki pazar esnafı mahsullerin fiyatının raflara gelene kadar geçen süreçte katlanarak arttığını belirtiyor. Aradaki fiyat farkından en çok etkilenen tüketici ise ürünlerdeki fiyat farkının düzenlenmesini istiyor.

“Mahsulün el değiştirmesi fiyatları artırıyor”

Tarla ve pazardaki fiyat farkıyla ilgili görüşlerini anlatan Sait Sevinç isimli pazarcı “Ürünler İstanbul dışından geliyor. Çiftçi 1 buçuk 2 liraya satıyor araya aracılar ve halciler giriyor. Bunun yanında işçilik ve masraflar oluyor. Mahsul tarladan direk pazara gelmiyor, birçok elden geçiyor. Mahsülün el değiştirmesi ürünün fiyatını artırıyor. Aracıların fiyat arttırması düzenmeli, fazla aracı olmamalı. Aracılar az olduğunda fiyatlar tüketiciye yansır” dedi.

Tarladan çıkan mahsulün pazar tezgahına geldiğinde fiyatların masraflar sonucu arttığını dile getiren Pazar esnafı Abdulkadir Yücel ise , “Çiftçinin mahsulu pazara gelene kadar yakıt işçi masraflarıyla fiyatı artıyor. Ürün her bir aracıdan geçtiği zaman maliyeti artıyor. Maliyet arttığında ise fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca pazarcının karı düşüyor” diye konuştu.

“Tüketici olarak uzun zamandır şikayet ettiğimiz bir konu”

İstanbul’da semt pazarında alışveriş yapan İbrahim Atakan isimli tüketici ise, “Aracıların olması fiyatları artırıyor. Tüketici olarak uzun zamandır şikayet ettiğimiz bir konu. Aracıların fazla olmasından dolayı üretici de tüketici de zarar ediyor. Direk olarak tüketicinin cebine yansıyor. Bu durumun kontrol edilmesi düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.