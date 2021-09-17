Siverek Taşıkara Barajı ile 3 bin 50 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapımı süren Taşkıra Barajı ile 3 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Barajın ülke ekonomisine yılda 5 milyon 687 bin 598 TL katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ, Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

“Ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 687 bin 598 TL katkı sağlanması hedefliyoruz”

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Taşıkara Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Şanlıurfa Siverek Taşıkara Barajı, tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 3 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Baraj gövde kazıları, su alma yapısı, kondüvi, enjeksiyon ve gövde inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı. Baraj gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatları ile vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 38,25 metre ve su depolama kapasitesi 3,144 hm 3 olan Şanlıurfa Siverek Taşıkara Barajı’nın tamamlanması sonucunda 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 687 bin 598 TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.