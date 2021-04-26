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Sivas’ta pandemi döneminde abone sayısı arttı, elektrik tüketimi düştü

ÇEDAŞ tarafından açıklanan ‘Yılın Enleri Raporu’ verilerine göre Sivas’ta pandemi döneminde elektrik tüketimi yüzde 2.5 düştü.

Ekonomi 26.04.2021, 11:04
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Sivas’ta pandemi döneminde abone sayısı arttı, elektrik tüketimi düştü

ÇEDAŞ tarafından açıklanan ‘Yılın Enleri Raporu’ verilerine göre Sivas’ta pandemi döneminde elektrik tüketimi yüzde 2.5 düştü.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtımını üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ), her yıl düzenli olarak açıkladığı “Yılın Enleri Raporu” açıklandı. Açıklanan raporla pandeminin elektrik tüketimine yansıması ortaya çıktı. 2019 yılında toplam 2 milyar 498 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketilen bölgede 2020 yılında bu rakam yüzde 3 artarak 2 milyar 574 milyon kWh seviyesine çıktı. Öte yandan iller bazında tüketim eğilimindeki farklılık dikkat çekti. Elektrik tüketimi Sivas’ta yüzde 2,5 düşerken Tokat’ta yüzde 0,6, Yozgat’ta ise yüzde 3 arttı.

Abone sayısı yüzde 26,6 arttı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, 2020 sonu itibarıyla abone sayılarının 1 milyonu aştığını ifade ederek, “Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2010 yılında şirketimizin 803 bin abonesi vardı. Bu rakam aradan geçen sürede yüzde 26,6 arttı. Şirket olarak tüm abonelerimize kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti vermek için pandemi dönemi dâhil aralıksız olarak yatırımlarımıza devam ettik. 2020 yılı içinde bölgemize yaptığımız yatırımların toplamı 213.5 milyon TL’yi buldu. 2010-2020 arasındaki dönemde ise yaptığımız toplam yatırımların tutarı 1 milyar 27 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Kıvılcım, Tokat ve Yozgat’ta yaşanan yükselişte mesken ve sanayi abonelerinin tüketim talebinin etkili olduğunu söyledi.
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