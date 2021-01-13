Sivas’ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri birleşti, hedef 100 bin koyun

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir araya gelmesiyle kurulan dernekle ilçede koyun sayısının 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

Altınyayla ilçesinde geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir araya gelmesiyle kurulan Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma Yetiştirme Derneği’nin açılışı için Salman yaylasında program düzenlendi. Düzenlenen programa; Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mehmet Tek ve hayvan yetiştiricileri katıldı. İlçe protokolü yaylada, 16 Türk Devletinin bayraklarını taşıyan atlı kortejle karşılandı. Karşılama renkli görüntüler oluşturdu. Yetiştiriciler, programa katılan ilçe protokolüne bölgeye özgü olan saf kangal koyunu ve kangal köpeği hakkında bilgi verdi. Program, koç katımının yapılmasıyla sona erdi.

Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, “Altınyayla ilçemiz meraları geniş, havası temiz yayla havasında bir ilçemizdir. Küçükbaş, büyükbaş hayvancılıkta ve tarım noktasında işletmelerimiz iyi bir noktadadır. Bir derneğimiz kuruldu, bu bizi çok memnun etti. Koyun yetiştiricilerimizin yanlarına saf Kangal ırkını ve aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş cirit ve at biniciliğini de hedefleyerek tek çatı altında toplamaları bizi mutlu etti. Salgınla mücadele ettiğimiz dönemde farkına vardık ki ne kadar gelişmiş olursak olalım, tarım ve hayvancılığımız yoksa güçsüz durumdayız. Bu sebeple Valiliğimizde köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesini başlatmıştır. İlçemizden bu projeye çok güzel katılımlar oldu. Üreten hayvancılarımız ve işletmelerimiz bu destekten yararlanarak 6 yıl vadeli bir şekilde kredi kullandılar. İlçemizde hayvancılığımız bir o kadar gelişti” dedi.

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Altınyayla ilçesinin geçmiş yıllarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Altınyayla ilçemiz geçmiş dönemlerde olduğu gibi 20-30 sürünün bir arada yayıldığı günlere inşallah 5 yıllık sürede ulaşacaktır. Bu konuda destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Sivas Valimize ve çiftçimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakamımıza teşekkür ederim” dedi.

Altınyayla Deliilyas Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Tek, “Bu girişimde bulunan dernek başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kangal koyun ırkının gelişmesinde öncülük yapılacağını bizde görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma, Yetiştirme Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ, hedeflerinin ilçede bulunan koyun sayısını 100 Bine çıkarmak olduğunu belirterek, “Amacımız Altınyayla ilçemizde koyun potansiyelini yükseltmek. İlçemizde şuanda 40-45 Bin koyun var. Koyun sayımızı 100 Binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Altınyayla için çalışmalarımız olacak. İlçemizin gelir kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu konuda kendimizi geliştirmek için bir araya geldik ve böyle bir dernek kurma gereği duyduk. Koç katımı yaptık. Bu mevsim koç mevsimi zaten. Koçlarımızı bıraktık, verimin hayırlı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.