Sivas’ta buğdayın ardından şeker pancarında da rekor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta buğday hasadında rekor kırılmasının ardından şeker pancarı üretiminde de 1 milyon 100 bin ton rekolteyle rekor kırıldığını söyledi.

Sivas’ta 2022 sezonunda 800 bin tonluk buğday üretimiyle rekor kıran Sivas’ta bir rekorda şeker pancarı üretiminden geldi. Geçtiğimiz sezon 800 bin ton şeker pancarı hasadı gerçekleştirilirken bu yıl rekolte rekoru kırılarak 1 milyon 100 bin tona yakın şeker pancarı hasadı yapıldı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2023 yılında şeker pancarı üretiminde yeni hedeflerinin 1 buçuk milyon ton rekolte olduğunu söyledi.

“Hem Türkiye hem Sivas için büyük bir kazanç”

Başkan Çetindağ, şeker pancarında yaşanan rekor hasadın Türkiye ve Sivas için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, “Sivas’ta sulanabilir arazilerin miktarı çoğaldı. Barajlarımız olsun sulama göletlerimiz olsun çok güzel işler yapıldı. Bununla beraber şeker pancarı ekim alanları genişlemiş oldu. Çiftçimizin de iyi para kazanmasından dolayı da şeker pancarına daha çok anlam verildi. Sivas’ta geçen sene 800 bin ton şeker pancarı rekoltesi alınırken bu sene 1 milyon 100 bin ton arasında rekolte oldu. Daha önceden yaptığım açıklamada şeker pancarında 1 milyon ton civarında rekolte beklediğimi söylemiştim. Şuanda 1 milyon tonu geçtik 1milyon 100 bin tona gidiyoruz. Hasat bitmek üzere son günlerimiz kaldı. Buda hem Türkiye hem Sivas için büyük bir kazanç” şeklinde konuştu.

“Karamsarlığa kapılmayın, yeteri kadar şekerimiz var”

Çetindağ, vatandaşların karamsarlığa kapılmamasını ve 2023 yılında şeker konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ederek, “ Sivas şeker pancarı için rekor kırdı diyebiliriz. Nasıl buğdayda rekor kırdıysak şeker pancarında da rekor kırdık. 5-6 tane şeker fabrikasına ham madde gönderiyoruz. Devletimiz bize bu imkanları verdiği sürece bizim çiftçimiz daima ekmeye hazır. Eğer barajlarımızda ki doluluk oranı yüksek olursa biz 2023 yılında da 1 milyon 100 tonu da geçeceğiz. 2022 yılında şeker fiyatlarının yükselmesinden ve az olmasından bahsedildi. Vatandaşlarımız karamsarlığa kapılmasın. Türkiye şekerin en fazla üretildiği ülkelerden bir tanesi, bizim yeteri kadar şekerimiz var. Çiftçilerimiz yeteri kadar şeker pancarı üretimi yapıyor” diye konuştu.

“Hedef 1 buçuk milyon”

Başkan Çetindağ, gelecek 2023 yılında şeker pancarı üretiminde yeni hedeflerinin 1 buçuk milyon olduğunu söyleyerek, “Sivas başta olmak üzere her ilimizde rekolteler yükseliyor. 2023 yılında da bu şekilde devam edeceğiz. Bizim geçmişte yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi girdilerin yani gübrelerin, ilaçların pahalı olmasından dolayı bu tür sıkıntılar yaşanmış olabilir. 2023 yılında bir sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Bizler ekmeye devam edeceğiz. Önümüzde ki yıl şeker pancarı rekoltesini 1 buçuk milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.