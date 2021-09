Sivas’ta 400 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, patates üretiminde bu yıl 400 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Sivas tohumluk patates üretiminde ilk sırada, yemeklik ve sanayi üretiminde ise ilk 10’da yer alıyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, geçtiğimiz yıl 10 bin dekar alan üzerine ekilen tohumluk patates üretiminin bu sene 15 bin dekara yayıldığını ve 400 Bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Türkiye’de zirvede

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ın tohumluk patates üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirterek, “Yemeklik patateste de bu seneki rekolte Türkiye’de hatırı sayılır bir oranda olacak. Sivas’ımızda yaklaşık 400 bin ton patates rekoltesi bekliyoruz. Hem tohumluk hem de yemeklik patates eken çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Çünkü kışa dayanıklı, aroması güçlü, kabuğu kalın Sivas patatesine ülkemizin her yerinde büyük talep var. Bu sene tohumluk patateste Türkiye birinciliğini inşallah yine kimseye vermeyeceğiz. Aynı zamanda yemeklik patateste de bu seneki rekolte Türkiye’de hatırı sayılır bir oranda olacak” dedi.

75 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı

Geçen sene 10 bin dekar alan üzerine ekilen tohumluk patates üretiminin bu sene 15 bin dekara yükseldiğini söyleyen Çetindağ, “Geçen sene yaklaşık 50 bin dekar alan üzerine ekilen yemeklik patates de bu sene yaklaşık 60 bin dekar alanda ekildi. Toplam 75 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı. 10’uncu ayın 1’inden itibaren Sivas’ımızda patates hasadı başlamakta. Biliyorsunuz her sene patates ve soğan üzerinde çok büyük spekülasyonlar yapılıyordu. Sivas’ımızda, pandemiye rağmen gece gündüz çalışarak ülkemize katma değer kazandırmak için patates tohumluğunu ve yemeklik patatesi ektik. Yaklaşık 400 bin ton Sivas’ımızda patates rekoltesi bekliyoruz. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Pandemiden dolayı çiftçilerimizin bu kadar sıkıntı yaşamasına rağmen, girdilerin bu kadar pahalı olmasına rağmen patateste bu rekolteye ulaşacağız. Verimlerimiz de şu an çok çok iyi” dedi.

“Sulama konusunda daha çok yatırım yapılmalı”

Çetindağ, Sivas’ın patateste Türkiye’nin söz sahibi illerinden biri olduğunu söyleyerek, “Bunun ekimini her yıl artıra artıra devam edeceğiz. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olur diyorum. Hem tohumluk hem de yemeklik patates eken çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Çünkü kışa dayanıklı, aroması güçlü, kabuğu kalın Sivas patatesine ülkemizin her yerinde büyük talep var. İnşallah hem Sivas’ımızın ekonomisine bir katkıda bulunulacak hem de ülkemizin ekonomisine bir katkıda bulunulacak. Bir daha altını çiziyorum: Bütün zorluklara rağmen biz her yıl üretmeye devam edeceğiz inşallah. Ama burada yöneticilerimizin kuraklıktan dolayı sulama konusunda daha çok yatırımların yapılarak çiftçimizin önünü açmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.