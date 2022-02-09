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Sivas balda merkez olacak

Sivas Teknik Tarım Hayvancılık (SİVTAŞ) şirketi tarafından üretilen; Tozanlı Balı ile zeron buğdayından elde edilen bulgur ve un gibi ürünlerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ekonomi 09.02.2022, 15:01
Sivas balda merkez olacak

Sivas Teknik Tarım Hayvancılık (SİVTAŞ) şirketi tarafından üretilen; Tozanlı Balı ile zeron buğdayından elde edilen bulgur ve un gibi ürünlerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı kurum müdürlerinin yanı sıra tarım sektörünün temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, SİVTAŞ’ın kuruluş aşaması hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas için önemli bir programda bir araya gelindiğini ifade eden Ayhan, “2 yıllık bir emeğin ürünü. Adeta ilmek ilmek ördüğümüz, tohum ektiğimiz ve ektiğimiz tohumun da ürünlerini aldığımız bir zamandayız. Belki fiziki olarak küçük şeyler görülebilir ama arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu, akıl terinin olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Tarım konusunda devletimizin çok ciddi destekleri var ama markalaşmada ürün tasarımında ve bunu regüle etmede bir sorunumuz olduğunu gördük ve belediyemizle bir araya geldik. Beyin fırtınasıyla birlikte arkadaşlarımız ciddi bir saha taraması yaptı ve illeri de gezerek neler yapabileceği konusunda çalışma yaptı. Şirketi kurmamız gerekti. Ve oturduk ‘Biz Konya’da var olan bütün çiftçileri içerisine alan bir şirketin muadilini kuracağız’ dedik. El emeği göz nuru. Hamdolsun üst yönetim olarak gerek siyaseten, gerek idareten gerek sivil toplum örgütleri bu konuda destek oldular ve örgütlü yapımızı kurduk” dedi.

“Özel sektörle rekabet etmeyeceğiz”

SİVTAŞ olarak özel sektöre asla rakip olmadıklarını kaydeden Ayhan, “Özel sektörle biz rekabet etmeyeceğiz. Onlara destek olacağız. Bizim maksadımız sahada vatandaşlarımızın özellikle hayvancılıkta ve süt sığırcılığında güvenli bir yer olduğunu bilmeleri. Bu önemli bir temel gayemizdir. Sivas denince akla gelen ilk ürünlerden birisi bal ve ata tohumları. Bal üreticilerimizi destekledik ve ilk etapta 12 ton balımızı aldık hamdolsun. Biz de misafirlerimize takdim ediyoruz. Hakikaten tasarımıyla, görseliyle ve kalitesiyle Sivas balda da önemli bir merkez olacak. Ardından da TİGEM ile iş birliği yaparak sürekli zeron buğdayı ekimi gerçekleştirdik. Tohumluk ektik, onların hasadını yaptık. Çiftçilerimize dağıttık ve çiftçilerimize ‘Her ektiğiniz zeron buğdayının tamamını alacağız’ dedik. Ve tamamını aldık. Şimdi Sivas’ın meşhur zeron buğdayından köftelik bulgur, yemeklik bulgur ve üretiyoruz. Bunlar ata tohumumuz. Burada hem sözleşmeli üreticilik var hem de sertifikalı tohum vererekten çiftçiyi dolaylı destekleme var. İlk etapta 105 ton buğdayı aldık, ununu ve buğdayını yaptık bugün de Sivas’ımızın karşısındayız. Bu un çeşitliliğimiz gittikçe artacak. Balda inşallah paketleme laboratuvar merkezi kuraraktan ciddi kurumsal altyapımız olacak. Yani Sivas’ın balda merkez olacağını söyleyebilirim. Sivas’ın artık kendi markasına sahip çıkmasını kamuoyundan özellikle istirham ediyoruz. Bulgurumuzun tadı herkesin damağında kalsın. Sivas çiftçimize inşallah daha çok destek olacağız. Sivas’a yeni marka ve değerler kazandırmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

Bilgin: “Sivas’ı markalarına destek olun”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Sivas’ın tarım ve hayvancılık şehri olma noktasında çiftçimizin, üreticimizin yanında olmak adına ne yapılabilir noktasında güzel bir tesis ortaya koyduk. Arı noktasında, bal noktasında, kovan noktasında Türkiye’de ilk 5’teyiz. Ama markalaşma eksikliğimiz vardı. Bugün belki Türkiye’nin en güzel balını üretiyoruz ama günümüz ticareti, günümüz sosyolojisi, ruhu markalaşmak gerekiyor, markalaşmayı ortaya çıkarmak gerekiyor. SİVTAŞ’ın ortaya çıkış gerekçelerinden birisi de buydu. SİVTAŞ asla özel sektörün rakibi değil. Özel sektörün destekleyicisi, üreticimizin, çiftçimizin güvenli bir limanı. Sivas’ın değerlerini markalaştıracak öncelikle ulusala daha sonra da uluslararası piyasaya sürecek. Tozanlı balını dünyaya, Türkiye’ye tanıtarak piyasaya sürüyoruz. Sivas’ın bir değeri olan zeron buğdayından köftelik bulgur ve un üretildi ve SİVTAŞ markasıyla birlikte piyasada. Biz değerlerimizi ortaya çıkarmak ve değerli kılmak, markalaştırmak, üreticimizin, çiftçimizin yanında olmak için risk alarak yola devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ürünlerimizi tatmaya, bu noktada şehir dışına gittikleri zaman Sivas’ın markalarına destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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