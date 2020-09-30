Şişecam 1 milyar TL’lik yeni yatırımıyla Polatlı’yı Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yaptı.

Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şişecam’ın özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisinde 1 milyar TL seviyesinde bir yatırımla hayata geçirdiği yıllık 240 bin ton kapasiteli yeni fırın 2 Ekim 2020 tarihinde ateşlenerek devreye alınacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırıma ilişkin olarak yaptığı açıklamada, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, “Kuruluşumuzdan bu yana aradan geçen 85 yılda ülkemiz ekonomisi ve istihdama her daim katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle donatılan yeni düzcam fırınımızın devreye girmesiyle önemli bir yatırıma daha imza attık. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 3,4 milyon tona ulaşırken, düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şişecam özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisinde hayata geçirdiği yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ikinci fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şişecam’ın yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde (yaklaşık 130 milyon dolar) bir yatırım yaptığı yeni fırını 2 Ekim 2020 tarihinde ateşlenerek devreye alınacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırıma ilişkin olarak yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımının Türkiye’deki düzcam pazarı için önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Ekonomimizde özellikle Temmuz ayı sonundan itibaren meydana gelen ivmelenmeye bağlı olarak oluşan talebi karşılamak amacıyla yapılan önceliklendirme ile yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 750 ton/gün kapasiteli hattımızı faaliyete geçiriyoruz. Küresel salgın bağlamında öngörülmeyen talep artışına yönelik Şişecam’ın üretim yaptığı diğer coğrafyalardan da piyasanın ihtiyacını gidermek amacıyla cam arzı yapılması yoluna gidilmiş olup, kurlarda meydana gelen yükselmeye rağmen pandemi döneminde işletmelerimizin zorlanmamasını teminen ürün fiyatlarında değişiklik yapılmamış ve ödeme koşullarında kolaylık sağlanmıştır. Yine bu dönemden başlayarak düzcam sevkiyat kapasitemiz olan aylık 100 bin tonunun tamamını kullanmayı sürdürmekteyiz. Dolayısıyla stratejik yatırım planlarımız doğrultusunda Polatlı’da önemli bir ek kapasiteyi yurt içi pazara dönük olarak devreye aldık.”

Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ve ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini ifade eden Kırman, Polatlı’daki yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Şişecam’ın dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte bir şirket olduğuna işaret eden Kırman, “Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alıyoruz. Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünyada lider konumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana aradan geçen 85 yılda ülkemiz ekonomisi ve istihdama her daim katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik”

Tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi düzcam alanında da birçok ilke imza atan Şişecam’ın Türkiye’de ve bölgede düzcam sektörünün gelişimine öncülük ettiğine dikkat çeken Kırman, şöyle devam etti: “Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız da sekize çıktı. Toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 3,4 milyon tona ulaşırken, düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik.”

“Şişecam’ın Polatlı’daki toplam yatırım tutarı 2 milyar TL’yi aştı”

Şişecam’ın Polatlı’daki düzcam üretim tesisinin 2014 yılında kurulduğunda yıllık 300 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük düzcam fırınına sahip olduğunu belirten Kırman, “Polatlı’daki düzcam üretim tesisimizi 1 milyar TL’nin üzerinde (138 milyon dolar) bir yatırımla kurmuştuk. Tesiste ikinci fırın için yaptığımız yaklaşık 1 milyar TL’lik (yaklaşık 130 milyon dolar) yatırımla birlikte toplam yatırım tutarımız 2 milyar TL’yi (268 milyon dolar) aştı” diye konuştu.

“Polatlı’daki istihdamımız yüzde 30 oranında artacak”

Şişecam olarak yarattıkları istihdamla Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını ifade eden Kırman, “Önemli bir kapasite artışı imkanı sağlayan ikinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamımızı da artıracağız. Tesisteki toplam istihdamımız yüzde 30’luk artışla yaklaşık 300 kişiye ulaşacak” diye konuştu.

“Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni alanlarındaki fırsatları değerlendireceğiz”

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Kırman, “Salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz üstün araştırma ve teknolojik geliştirme yetkinliğimiz ve üretimden gelen gücümüz sayesinde de küresel salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelerin yanı sıra Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz” dedi.

“Yeni dünya düzeninde iddialı hedeflerimize ulaşmak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz”

Kırman, 2020’nin sıra dışı olduğu kadar Şişecam açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “2020, ekonomik ve toplumsal açıdan hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde Şişecam’ın iddialı hedeflerine ulaşması için gerekli planlama ve hazırlıkları yaptığımız çok önemli bir yıl. Uzun dönemli stratejilerimiz doğrultusunda küresel rekabette gücümüze güç katmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirmek üzere yılın başında başlattığımız süreci de nihayete erdirmesinin heyecanını yaşıyoruz. Birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlandı. 5 Ekim 2020 itibarıyla da Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz ana iştiraklerini bünyesinde konsolide eden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olacak.”