Şırnak’ta üretilen eşofmanlar Avrupa’ya ihraç ediliyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde üretilen eşofmanlar Avrupa’nın 4 ülkesine ihraç ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji krizi yaşayan Avrupa’da kışlık giyim telaşı başladı. Silopi’de 150 işçisi bulunan tekstil atölyesi aylık 100 bin adet eşofmanı Avrupa’nın Almanya, Slovakya, Hollanda ve Polonya ülkesine ihraç ediyor. Soğuk kış telaşı saran Avrupa ülkeleri sıcak giysi siparişlerine başladı. Sürekli üretime geçen tekstil atölyesi talepleri yetiştirmeye çalışıyor. Dikimi tamamlanan ürünler ütülendikten sonra poşetlenip kolilenerek nakliye için bekletiliyor.

Tekstil atölyesinde 3 yıldır çalışan Ayfer Özdemir, “Çocuk eşofmanları yapıyoruz. Aileme bir katkı sağlamak için buradayım. Çocuk elbiselerini dakikada 2 tane yapıyorum” diye konuştu.

Büyük çoğunluğu kadın çalışanın olduğu atölyede yaklaşık 3 yıldır çalıştığını anlatan İrem Barkın, “Batıya gitmemize gerek kalmadan kendi memleketimizde ailemize katkıda bulunuyoruz” dedi.

Remziye Yiğit ise ürettikleri ürünlerin Avrupa’da satılmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Tekstil atölyesi sahibi Hüseyin Taşkın, “Penye üzeri eşofman tipi bay bayan çocuk giysileri Avrupa’nın dört ülkesine ihraç ediyorum. Aylık 100 bin adet üretim yapıyorum, Avrupa’yı giydiriyorum. Almanya, Hollanda, Slovakya ve Polonya’ya ihracat yapıyoruz. Hedefimiz üretim, yatırım ve istihdamdır. Allah’ın izni ile hedefim 2023’te bunu iki katına çıkartmaktır. İstihdama, üretime, yatırıma çok önem veriyorum" şeklinde konuştu.