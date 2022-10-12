Şırnak’ta seralara kadın eli değdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi(TAKEP) çerçevesinde Şırnak’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kışlık sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Yüzde 75 hibe ve 1 milyon 200 bin TL proje değerinde 500 bin kışlık sebze fidesi 14 kadın girişimciye verildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin, tarıma kadın elinin değecek olmasının önemli olduğunu belirterek, kadının olmadığı yerde ne gelişimden, yaşamdan, ne de büyümeden bahsedilemeyeceğini söyledi. Kadının olduğu yerde büyümenin olduğunu ifade eden Vali Bilgin, "Gelişim vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Şırnak, tarımla büyüyecek diyoruz. Ama yine bu öncülüğü Şırnak’ta kadınlarımız yapacak. Talepte bulunan her vatandaşımızın yanındayız. Onların üretmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada en azından kendi tüketimimizi üretecek altyapıyı mutlaka en kıza sürede kurmalıyız. Şırnak’ımızı bir tarım üretim üssü haline getirip, en kısa sürede sadece kendisinin değil bölgenin ihtiyacını karşılayan bir il olmasını diliyoruz” dedi.

“14 kadın çiftçiye 250 metrekarelik seralar yaptık”

Tarım Ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, bakanlıkça sebze üretimin özendirilmesi projesi çerçevesinde “seracılığa kadın eli dokunuşu” projesiyle hayata geçirdiklerini kaydetti. Demirel, "Buradaki amaç ilimizdeki sebze üretimi şu an yüzde 8’ini karşılayabilmektedir. Bizim yaptığımız bu proje ile beraber yazlık ve kışlık sebzelerimizi kendi kendine yeten bir Şırnak hayata geçirebilmek. Kadınlarımıza hem bir iş alanı istihdam oluşturmak hem de bölgede sebzeciliği geliştirmek. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar ile beraber 500 bine yakın sebze fidesinin dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız yüzde 75 hibe ile. Bu alanda 14 kadınımıza 250 metrekarelik seraları yaptık. Kendilerine hayırlı olur ve memleketimize güzel bir ivme kazandıracaktır. Amaç yüzde 8’leri yüzde yüzlere çıkarabilmek. Şırnak’ta elimizden geldiğince bütün destekleri sağlamaya özen gösteriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çiftçi Sevgi Beler ise, Şırnak’ta tarım girişimcisi olarak seracılık için başvurduğunu dile getirdi. Beler, "Amacımız Şırnak’ta da tarımcılığı ilerleyebileceği, arazinin bol olup ta, asla kullanılmayan arazilerin seracılığa açılabileceğini düşünmekti. Kadınların her alanda başarabileceğine inanıyorum. Bu alanda da kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Devletimizin yüzde 70 ile bize verdiği büyük bir hibe ile başvurup, desteğimizi aldık” diye konuştu.