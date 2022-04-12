Şırnak’ta devlet destekli kurulan fabrika 100 kişiye ekmek kapısı oldu

Şırnaklı girişimci Hüseyin Tunka, devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 100 kişiye iş imkanı sağladı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde devlet teşviklerinden yararlanarak geçen yıl atölye açan Hüseyin Tunka, ünlü giyim markalarının ürünlerini üretiyor. Tekstilci Tunka, küçük yaşlarda İstanbul’a giderek bir tekstil firmasında çalışmaya başladı. Yaklaşık 25 yıl İstanbul’da işi öğrenip, kendi şirketini kurdu. Daha sonra doğduğu Uludere’ye vefa borcunu ödemek için geçen yıl ilçede bir tekstil fabrikası kuran Tunka, yüzde 80’i kadın, 100 kişinin çalıştığı fabrikada ailelerin ekmek kapısı oldu.

“Bir ay içinde bu sayıyı 150-200 yapmayı planlıyoruz”

Bölgeye yatırım yapanlara devletin büyük destekler verdiğini söyleyen Tunka, “Küçük yaşlarda İstanbul’a gittim, yaklaşık 25 yıl kaldım. Bu süre zarfında tekstil işi ile uğraştım. 1 yıl önce kararımı verdim, kendi memleketimde, insanlarıma faydalı olacağımı düşündüğüm tekstil işini kurdum. Buradaki insanlara faydalı olacağını, insanların işe ihtiyacı olduğunu düşünerek, yatırımlarımı kendi memleketime ve halkıma yapmaya çalışıyorum. Bir yıl oldu bu tekstil fabrikasını açtık. Çalışan sayısı şu an 100, fakat bir ay içinde bu sayının 150-200 yapmayı planlıyoruz. Biz, devlet kurumlarından da destek alıyoruz. Devlette böyle iş yeri açan kişilere destekleri oluyor. Bu bölgenin kalkınması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah ilerde daha büyük iş imkanlarını kurup, daha çok kişiye ekmek kapısı olmak isteriz” dedi.

“Çalışanlarımın yüzde 80’i kadın, işlerine çok bağlılar”

İş yerini açarken kimsenin sıcak bakmadığını aktaran Tunka, “Ama biz, firmaları buraya getirdiğimizde, buradaki insanların iş ile ilgili hevesli olduklarını gördüklerinde, verdiğimiz kaliteli işler bazında, firmalar bize kendileri olumlu dönüş yapıyorlar. İşlerini bizde yaptırmak için bizi arayan birçok büyük firma var. Benim çalışanlarımın yüzde 80’i kadın, işlerine çok bağlılar. Bizim bölgede de eleman sıkıntısı yok. Buraya yatırım yapmak isteyenler buranın uzaklığından veya elaman sıkıntısından korkmasınlar. İnsan yeter ki yapmak istesin, oluyor. Herkese tavsiye ediyorum, bölgesinde, kendi insanına faydalı iş yerleri kursunlar” diye konuştu.

Tekstil çalışanlarından Nesrin Saraçer, üniversite mezunu olduğunu ve küçük bir ilçede bulunduklarını ifade etti. Saraçer, “İş olanakları çok az, burada böyle bir iş kapısının açılması bizim için adımıza çok iyi oldu. Özellikle biz burada bulunan kadınlar adına çok iyi oldu. Küçük bir ilçe olduğu için iş olanakları az, bu iş imkanını sağladığı için Hüseyin Tunka’ya teşekkür ederiz” dedi.

Çalışanlardan Halime Paksoy da, “Uludere ilçemizde açılan tekstilde çalışıyorum. Bu iş imkanı özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu. Burada çalışarak ilerde işi öğrenip, kendi iş yerimizi açabiliriz. Her kadının böyle bir yerde çalışmasını isterim” ifadelerinde bulundu.

Çalışan Rojin Tunka da, kadın istihdamının olmadığını, kadınların çalışmalarının hor görüldüğünü dile getirerek iş imkanı sağlandığı için teşekkür ettiğini kaydetti.

Çalışan Hasibe Yaman ise, daha önce çeşitli kurslarda çalıştığını belirtti. Gelirleri olmadığını söyleyen Yaman, bu iş yerinden en azında ailelerine destek olacaklarını söyledi. Yaman, çocukları da olduğunu, evde boş oturmaktansa buradan ailesine katkı sunacağını dile getirdi.