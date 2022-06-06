Şırnak’ta bir tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168’i kadın

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta bir firma sahibi, 4 yıl önce 15 kadın çalışanı varken bu sayıyı 168’e çıkararak kadınlara gelir kapısı sağladı.

Silopi’de tekstil firması işletmecisi Hüseyin Taşkın, bünyesinde çalıştırdığı 168 kadını istihdam etmesiyle il genelinde en fazla kadın istihdamı sağlayan işveren unvanına sahip oldu. 4 yıl önce 15 kadın çalışanı varken sayıyı 168’e yükselterek kadınlara gelir kapısı açan Taşkın’ın firmasında 200 kişi istihdam ediliyor. Silopi’de yapımı süren tekstilkentin tamamlanmasını bekleyen Taşkın, kendisine yer verilmesi halinde kadın istihdamını yüzde 100 artırarak kadın çalışan sayısını 300’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Mevcut alanının dar olması sebebiyle yeni makine ekipman alamayan Taşkın, tekstilkent ile birlikte bölgedeki kadın çalışan sayısını artırmayı amaçlıyor.

4’üncü yıllarını doldurmak üzere olduklarını belirten Taşkın, “Bizim gayemiz, bölgemize ve insanlarımıza katkı sunup istihdam oluşturmak. Çok şükür hedefe ulaştık. Bu atölyede 15 kişi ile başladık, şu anda 200’e yakın istihdam sağlıyoruz. Bu insanlar da kendi evine katkı sunuyorlar. Yüzde 90’ı bayandır. Hedefimiz, iki katına, üç katına çıkarmak. Herkes kendi bölgesine yatırım yaparak bu gençlerimize istihdam oluştursun” dedi.

İşyerinde çalışan kadınlar da kendilerine çalışma fırsatı verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tekstil atölyesinde çalışan Kerima Yiğit, “Daha önce hiçbir yerde çalışmamıştım. İlk defa tekstilde çalışıyorum ve çalıştığım için de çok çok memnunum. Çünkü kadın olarak sağlık açısından çok değer veriliyor. Silopi gibi küçük bir ilçede bu kadar kadın arkadaşların çalışmasına vesile olduğu için Hüseyin Bey’e sonsuz teşekkürler ederiz” diye konuştu.

Tekstil atölyesinin ilk çalışan kadın elemanlarından İrem Barkın ise, “Burada ilk çalışan elemanlardan birisiyim. 15 bayanla işe başladık. Şu an sayımız arttı. 200’e yakın eleman var. Bir aile gibiyiz” şeklinde konuştu.