Şırnaklılar huzura kavuştu, atıl durumdaki arazileri değerlendiriyor

Şırnak’ta sağlanan güven ve huzur ortamıyla birlikte, atıl durumda olan arazilere ekilmek üzere çiftçilere fıstık fidanı dağıtıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği ve Fıstık Yetiştiricileri birliğin desteğiyle yüzde 100 hibeli 2 milyona kadar fıstık fidanının dağıtımı yapılacağını belirtti. Devletin çiftçilere desteğinin sürdüğünü belirten Vali Bilgin, “Yer fıstığı var, birde ağaç fıstığı dediğimiz, Antep fıstığı, Siirt fıstığı ile anılan fıstıklar var. Artık bundan sonraki süreçte de Şırnak fıstığı diyeceğiz ve gördüğünüz bu dağları, taşları, orman arazilerini, vatandaşlarımızın Fıstık Üreticileri Birliği ile birlikte yapacağımız çalışmalar ile her noktayı fıstık ormanı haline getireceğiz" dedi.

Valilik olarak şu anda üretmek isteyen her vatandaşa istisnasız, ayrım yapmadan herkese fıstık fidanı verdiklerini söyleyen Vali Bilgin, "Aynı zamanda arazisini de ekilebilir hale getiriyoruz. Özellikle terör örgütünün propagandası Şırnak ile ilgili her dönemde çıkıyor. Ormanları kesiyorlar şeklinde propaganda yapılıyor. Bizim de söylediğimiz şey şu, biz terörün değil, vatandaşın faydalandığı ormanlar yapmak istiyoruz. Terörün yararlandığı ormanlara hayır, vatandaşın faydalandığı ormanlara evet diyoruz. O nedenle Cudi’den Gabar’a, Besta’dan Namaz Dağı, Kato’ya kadar her bölge de ne kadar fıstık ağacı dikebilirsek bunu dikmek istiyoruz" diye konuştu.

"Lütfen bize başvurun, sadece bir başvurunuz yeterli bizim için" diyen Vali Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başvuru yapın biz gelelim size makine desteği, dikim desteği, fide desteği her türlü faaliyette size yardımcı olalım. Gece gündüz, 7 gün 24 saat esaslı bu konuda ki çalışmaya vatandaşlarımız hazır olsunlar; biz hazırız. O nedenle biz şunu diyoruz. Biz, vatandaşın ve özellikle Kürt halkının burada yaşayan halkımızın faydalandığı ormanlara evet diyoruz. Dolayısı ile terör örgütünün propagandasına da hayır diyoruz.”

Şırnak Fıstık Üreticileri birliğinin de bu projeyi sahiplendiğini belirten Vali Bilgin, “Bu sahiplenme ile birlikte özellikle İkizce ve Toptepe köylerinden başlayarak tüm ilimizin ilçeleri ile her noktada gece gündüz bu faaliyeti yürüteceğiz. Biz, bu gün yaptığımız faaliyeti belki insanlar anlamayacak. Ama aradan 4-5 yıl geçtikten sonra bu dağlar taşlar fıstık ormanları ve fıstık ağacı haline geldikten sonra buradaki insanlarımız ekonomik gelir kazandıktan sonra herkes, geç kalanlar yapanları imrenecek ve bunu biz niye yapmadık diyecekler. O nedenle ben şimdiden yarın geç olmasın bu gün bizim olsun mantığı ile birlikte vatandaşlarımızı bu duyarlılığa ve bu seferberliğe davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Mardin, Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa ile iletişime geçtiklerini aktaran Vali Bilgin, "1 milyon ise 1 milyon, 2 milyon ise 2 milyon fidan dikim kapasitemiz ve çalışma alt yapımız var. Parasal olarak hiçbir sorunumuz yok. Her türlü desteğe de hazırız. En az bir vatandaşımız 50 dekar fıstık ağacı dikmesini istiyoruz. Bu gün 50 dekar araziden Siirt’teki vatandaşların elde ettiği gelir en az 1 milyona yakın bir paradan söz ediyoruz. Her çiftçimize bir ziraat mühendisi zimmetleyeceğiz. Eşleştirme yapacağımız her çiftçimize" ifadelerinde bulundu.

Tüm arazileri böyle ekip, makine desteği vererek bırakmadıklarını kaydeden Vali Bilgin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"24 saat esaslı çiftçi ile mühendisi eşleştirip, burada sorun var ise mühendise soracağız bunu. Dolayısı ile bu çok önemli bir nokta. Bunun haricinde bahsettiğimiz üzere burada doğal gübresinden diğer gübre alımlarında da yardımcı olacağız. Her türlü yardımı yapacağız.”

Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bulunan Toptepe ve İkizce köyünde düzenlenen programa, Vali Osman Bilgin, vali yardımcısı Mehmet Çelik, İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Servet Yeğit, Tarım ve Orman İl Müdür yardımcısı Erdoğan Yıldız, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar ve çiftçiler katıldı.