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Şirketlerin açıklanan 2020 yılı kar ve zararları
Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören şirketlerin 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi kar zararları
Ekonomi 12.02.2021, 11:00 12.02.2021, 11:03
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2020 yılına ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankalar için tıklayınız...
|2020
|2019
|Şirket Adı
|KO/K
|Ocak-Aralık
|Ocak-Aralık
|Acılselsan
|KO
|10.451.022
|9.305.763
|Aksigorta
|KO
|432.342.886
|366.358.436
|Anadolu H.E.
|KO
|519.341.352
|357.534.825
|Anadolu H.E.
|K
|526.939.264
|360.691.768
|Anadolu Sig.
|KO
|460.637.712
|403.062.372
|Anadolu Sig.
|K
|510.025.565
|449.200.726
|Arçelik
|K
|2.847.839.000
|924.833.000
|ARD Bilişim
|K
|65.669.260
|26.407.760
|Arena Bilgisayar
|K
|64.640.650
|30.785.653
|Ata GYO
|KO
|-1.056.348
|-7.525.067
|Avivasa
|KO
|290.854.780
|209.137.255
|Avivasa
|K
|294.948.728
|214.662.122
|Aygaz
|K
|-24.889.000
|278.477.000
|Cosmos Yat.
|K
|335.609
|2.651.253
|Çemtaş
|K
|138.822.110
|56.452.848
|Dardanel
|KO
|91.870.821
|5.323.106
|Derlüks
|K
|7.375.058
|3.830.437
|Ekiz Kimya
|KO
|96.176
|3.102.083
|Erdemir
|K
|3.309.093.000
|3.316.527.000
|Euro Kapital
|KO
|5.988.523
|8.542.682
|Euro Trend
|KO
|6.269.706
|8.335.353
|Euro Y.O.
|KO
|6.509.104
|8.199.518
|F-M İzmit Piston
|KO
|30.530.047
|31.540.181
|Ford Otosan
|KO
|4.194.913.000
|1.959.484.000
|Garanti Fkt.
|KO
|50.150.000
|24.438.000
|Garanti Y.O.
|KO
|1.201.526
|3.638.883
|Gedik Menkul
|K
|168.691.630
|65.338.417
|Hedef Girişim
|KO
|259.549.347
|30.573.186
|Hektaş
|K
|188.330.967
|145.571.250
|Inveo Yatırım Hold.
|KO
|458.486.141
|83.763.532
|İnfo Yatırım
|K
|48.813.943
|4.672.057
|İsdemir
|KO
|2.423.349.000
|2.155.428.000
|İş Fin.Kir.
|K
|197.586.000
|84.292.000
|İş Gir.Ser.
|KO
|2.050.307
|1.736.098
|İş GYO
|KO
|266.502.003
|297.389.779
|İş Yatırım Menkul
|K
|941.974.320
|382.874.162
|İş Y.O.
|KO
|27.974.547
|64.271.268
|Karsu
|KO
|19.129.830
|3.060.841
|Marka Yatırım Hold.
|K
|944.132
|1.542.740
|Martı GYO
|KO
|4.740.638
|-
|Mistral GYO
|KO
|12.599.942
|34.893.382
|Osmanlı Yat.
|K
|56.582.810
|11.540.534
|Otokar
|K
|618.268.000
|351.592.000
|Oyak Y.O.
|KO
|5.580.779
|5.989.067
|Pamukova
|KO
|3.576.307
|919.942
|Reysaş GYO
|KO
|410.426.474
|548.706.851
|Reysaş GYO
|K
|410.426.474
|548.706.853
|QNB F.F.Kir.
|KO
|140.668.000
|90.966.000
|Safkar
|K
|12.093.339
|5.301.283
|Sasa
|K
|312.188.000
|1.064.180.000
|Sönmez Filament
|KO
|33.685.741
|21.919.538
|Sönmez Pamuklu
|KO
|6.665.353
|34.177.623
|Şişe Cam
|K
|2.138.037.000
|1.904.534.000
|Tofaş
|K
|1.784.170.000
|1.481.639.000
|TSKB GYO
|KO
|-45.781.223
|52.113.273
|Türk Telekom
|K
|3.177.873.000
|2.406.783.000
|Türk Traktör
|KO
|776.443.043
|111.893.466
|Yapı Kredi Koray
|KO
|1.227.900
|3.509.310
|Yapı Kredi Koray
|K
|1.540.396
|3.878.313
|Yeni Gimat GYO
|KO
|110.708.181
|344.797.256
|Yeni Gimat GYO
|K
|108.873.811
|344.797.256
|Yeşil Yatırım Holding
|KO
|21.966.298
|52.236.237
|K: Konsolide KO: Konsolide olmayan