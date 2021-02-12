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Şirketlerin açıklanan 2020 yılı kar ve zararları

Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören şirketlerin 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi kar zararları

Ekonomi 12.02.2021, 11:00 12.02.2021, 11:03
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Şirketlerin açıklanan 2020 yılı kar ve zararları

2020 yılına ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:

Bankalar için tıklayınız...

2020 2019
Şirket Adı  KO/K    Ocak-Aralık     Ocak-Aralık 
Acılselsan KO 10.451.022 9.305.763
Aksigorta KO 432.342.886 366.358.436
Anadolu H.E. KO    519.341.352   357.534.825
Anadolu H.E.    526.939.264 360.691.768
Anadolu Sig. KO    460.637.712 403.062.372
Anadolu Sig.    510.025.565 449.200.726
Arçelik       2.847.839.000  924.833.000
ARD Bilişim K 65.669.260 26.407.760
Arena Bilgisayar K 64.640.650 30.785.653
Ata GYO KO -1.056.348 -7.525.067
Avivasa KO 290.854.780 209.137.255
Avivasa K 294.948.728 214.662.122
Aygaz K -24.889.000 278.477.000
Cosmos Yat.         335.609 2.651.253
Çemtaş K 138.822.110 56.452.848
Dardanel KO 91.870.821 5.323.106
Derlüks K 7.375.058 3.830.437
Ekiz Kimya KO 96.176 3.102.083
Erdemir K 3.309.093.000 3.316.527.000
Euro Kapital KO 5.988.523 8.542.682
Euro Trend KO 6.269.706 8.335.353
Euro Y.O. KO 6.509.104 8.199.518
F-M İzmit Piston KO 30.530.047 31.540.181
Ford Otosan KO 4.194.913.000 1.959.484.000
Garanti Fkt. KO     50.150.000     24.438.000
Garanti Y.O. KO      1.201.526      3.638.883
Gedik Menkul K 168.691.630 65.338.417
Hedef Girişim KO 259.549.347 30.573.186
Hektaş K 188.330.967 145.571.250
Inveo Yatırım Hold. KO 458.486.141 83.763.532
İnfo Yatırım K 48.813.943 4.672.057
İsdemir KO 2.423.349.000 2.155.428.000
İş Fin.Kir.     197.586.000     84.292.000
İş Gir.Ser.  KO      2.050.307      1.736.098
İş GYO      KO     266.502.003   297.389.779
İş Yatırım Menkul K 941.974.320 382.874.162
İş Y.O.      KO     27.974.547     64.271.268
Karsu KO 19.129.830 3.060.841
Marka Yatırım Hold. K 944.132 1.542.740
Martı GYO KO 4.740.638 -
Mistral GYO KO 12.599.942 34.893.382
Osmanlı Yat.     56.582.810     11.540.534
Otokar K 618.268.000 351.592.000
Oyak Y.O.    KO      5.580.779      5.989.067
Pamukova    KO      3.576.307        919.942
Reysaş GYO KO 410.426.474 548.706.851
Reysaş GYO K 410.426.474 548.706.853
QNB F.F.Kir. KO    140.668.000     90.966.000
Safkar          12.093.339      5.301.283
Sasa K 312.188.000 1.064.180.000
Sönmez Filament KO 33.685.741 21.919.538
Sönmez Pamuklu KO 6.665.353 34.177.623
Şişe Cam K 2.138.037.000 1.904.534.000
Tofaş K 1.784.170.000 1.481.639.000
TSKB GYO    KO -45.781.223     52.113.273
Türk Telekom K 3.177.873.000 2.406.783.000
Türk Traktör KO 776.443.043 111.893.466
Yapı Kredi Koray KO 1.227.900 3.509.310
Yapı Kredi Koray K 1.540.396 3.878.313
Yeni Gimat GYO KO 110.708.181 344.797.256
Yeni Gimat GYO K 108.873.811 344.797.256
Yeşil Yatırım Holding KO 21.966.298 52.236.237
K: Konsolide KO: Konsolide olmayan
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