Şirketlere ‘zor dönem’ stratejileri

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesinde görev yapan 17 akademisyen, örnek bir çalışmaya imza atarak bilgi ve tecrübelerini ‘Zor Dönemlerde Şirket Stratejileri’ adlı kitapta bir araya getirdi. Pandeminin de etkisiyle dünya genelinde yaşanan kriz ve sorunlarla başa çıkabilme noktasında şirketlere yönelik önemli tavsiyelerin yer aldığı kitap, 9 bölümden oluşturuldu. Finansman, markalaşma, inovasyon, tedarik zinciri, teknoloji, perakende, lojistik, pazarlama ve sosyal ağ stratejileri gibi şirketler için kilit noktada olan konulara değinilen kitap, yaklaşık 1 yıllık çalışma neticesinde hazırlandı.

Pandemi dönemine bağlı olarak meydana gelen değişimlere karşı şirketlerin hangi adımları atması gerektiğine ilişkin detayların yer aldığı ‘Zor Dönemlerde Şirket Stratejileri’ kitabının editörlüğünü, İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya üstlendi. Kitapta yer alan 9 konu başlığı; ‘liderlik ve insan kaynakları yönetimi stratejileri’, ‘üretim ve operasyon stratejileri, ‘pazarlama ve marka stratejileri’, ‘işletme finansman stratejileri’, ‘lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejileri’, ‘perakende yönetimi stratejileri’, ‘inovasyon stratejileri’, ‘finansal teknoloji stratejileri’, ‘iş birliği ve sosyal ağ stratejileri’ olarak belirlendi. Hümanist Yayınevi tarafından piyasaya sürülen kitap, online ve perakende kitapçılardan temin edilebiliyor.

"Uygulanabilir ipuçları"

İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, kitapta şirketlere uygulanabilir ipuçları sunduklarını belirterek “Son yıllarda yaşanan en zor dönem olarak adlandırdığımız pandemi süreci etkisini azalttı. Belki normal hayatımıza büyük oranda döndük ama pandemiyle başlayan hammadde, gıda ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisini hala hissediyoruz. Kitabımız, işletmelerin yaşadığı zor dönemleri atlatmaları için rehber niteliğinde. Sadece Covid-19 pandemisi özelinde değil, önümüzdeki yıllarda oluşabilecek yeni sıkıntılara karşı da yol gösterici. Alanında uzman 17 akademisyenimiz, yıllar süren araştırmalarını ve tecrübelerini kitabımıza aktardı. Kitabımızda lojistikten insan kaynaklarına; inovasyondan finansmana kadar birçok önemli konuda sade ve anlaşılır bilgiler ile uygulanabilir ipuçları yer alıyor” dedi.

"Birçok işletme, krizi fırsata çevirdi"

İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya ise kitapla yapmak istedikleri katkıya değinerek “Zor dönemlerin ve krizlerin en zarar verici faktörü, belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Böyle zamanlarda işletmeler, çevreden birçok karışık ve yüklü bilgiye maruz kalabiliyor. Pandemi gibi beklenmeyen krizler, işletmeler için zararlara sebep olduğu gibi önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Bugün bildiğimiz ve ömürlerini başarılı bir şekilde devam ettiren çoğu küresel marka; savaş, kıtlık, pandemi ve finansal krizler çerçevesinde hayatına başlamıştı. Birçok işletme, krizleri bir dönüşüm fırsatına çevirerek büyümeye devam etti. Kriz dönemlerinde işletmelerin ilk yaptıkları; maliyet düşürme, işten çıkarma, operasyonları azaltma, inovasyon faaliyetlerini ve AR-GE’yi erteleme oluyor. Bu davranışların olumlu sonuçlar getirdiğini söylememiz zor olabilir. Bu yüzden kriz zamanlarında işletmeye 360 derece bakmak gerekiyor. Kitapta tüm bu konuları içine alan bilgiler mevcut” diye konuştu.