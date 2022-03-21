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Şirketler çalışanlarını mutlu etmenin formülünü ‘Esenlik’te arıyor

‘Esenlik Hizmetlerine Yatırım Trendleri Raporu’na göre 2021 yılında şirketlerin yüzde 67’si çalışanlarına esenlik programı sunarken, 2022 yılında bu oran yüzde 80’e yükselecek.

Ekonomi 21.03.2022, 14:45
Şirketler çalışanlarını mutlu etmenin formülünü ‘Esenlik’te arıyor

‘Esenlik Hizmetlerine Yatırım Trendleri Raporu’na göre 2021 yılında şirketlerin yüzde 67’si çalışanlarına esenlik programı sunarken, 2022 yılında bu oran yüzde 80’e yükselecek.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, esenlik alanında yaşanan bu değişimi ve Türkiye’deki etkilerini ölçmek üzere Etki Yatırımı Platformu’nun (Etkiyap) katkısıyla “Esenlik Hizmetlerine Yatırım Trendleri Raporu” hazırladı.

23 sektörden 205 İK uzmanı katıldı

Esenlik Hizmetlerine Yatırım Trendleri Raporu için yapılan araştırmaya, yüzde 79’u 100’ün üzerinde çalışanı olan, 23 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerden 205 İK uzmanı katıldı. En yüksek katılım ‘ulaştırma, lojistik ve haberleşme’, ‘bilişim teknolojileri’ ve ‘ilaç ve yaşam bilimleri’ sektörlerinden olurken, firmaların yüzde 52’si beyaz yaka ağırlıklı, yüzde 32’si üretim/saha ağırlıklı, yüzde 16’sı ise eşit dağılımlı iş gücüne sahip olduğunu belirtti.

Ofiste doktor hizmeti yatırımı artacak

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si 2021 yılında bir esenlik programı sunduğunu ifade ederken, kalan yüzde 33’lük kesim, herhangi bir esenlik çalışması yapmadığını söyledi. Ancak bu yüzde 33’lük kesimdeki firmaların yüzde 62,5’i, 2022 yılında esenlik programlarına yatırım gerçekleştireceğini açıkladı. Böylece 2022 yılında esenlik yatırımı yapacak şirketlerin oranı yüzde 80’e yükselecek.

2021 yılında esenlik programı sunan şirketlerin en çok yatırım gerçekleştirdiği alanlar; ‘wellbeing içerikleri (düzenli e-mail, bülten, pop-up mesaj vb.)’, ‘çevrim içi wellbeing eğitimleri ve webinar’lar’, ‘çevrim içi uzman desteği’, ‘ofiste doktor’ ve ‘ofiste Covid-19 testi’ olarak sıralandı. Bu şirketler 2022 yılında ofiste doktor hizmeti yatırımının artacağını belirtti. Yatırımın azaltılmasının planlandığı esenlik hizmeti ise ofiste Covid-19 testi oldu. Toplantısız Cuma, toplantı saatlerinin sınırlandırılması, özel sağlık sigortası kapsamında psikiyatri muayenesi dahiliyeti, aşı ve doğum günü izni ile sanatsal aktivite destekleri de bazı şirketlerin esenlik uygulamaları arasında yer aldı.

İlk kez esenlik yatırımı planlayan şirketler mobil uygulamalardan destek almayı planlıyor

2022 yılı itibarıyla esenlik hizmetleri vermeyi planlayan şirketlerin ilk beşi ise ‘wellbeing eğitimleri ve webinar’lar’, ‘çevrim içi uzman desteği’, ‘wellbeing içerikleri’, ‘ücretsiz sağlıklı atıştırmalıklar’ ve ‘esenlik ile ilgili mobil uygulama desteği’ olarak sıralandı.

En fazla yatırım duygusal esenliğe yapılacak

Araştırmada İK uzmanlarına 2022 yılında, esenliğin sekiz boyutundan hangilerine yönelik yatırım yapmayı planladıkları da soruldu. Buna göre şirketlerin yüzde 63’ü duygusal, yüzde 62’si fiziksel, yüzde 50’si sosyal, yüzde 45’i entelektüel, yüzde 44’ü mesleki, yüzde 35’i finansal, yüzde 29’u çevresel, yüzde 18’i ise spiritüel esenliğe yönelik yatırım planlıyor.

“Pandemi hayatımızdan çıksa bile esenlik uygulamaları devam edecek”

Çalışanların iyi olma haline odaklanan şirketlerin hem çalışan mutluluğuna hem de şirketin finansal sonuçlarına pozitif etki yaptığını söyleyen Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “İnsan Kaynakları danışmanı, yazar, girişimci Josh Bersin’in 2021’de yayınladığı, 100 kurum ve beş kıtayı kapsayan ‘Sağlıklı Organizasyon’ araştırmasının sonuçları gösteriyor ki ağırlıkla ‘iyiyim’ diyen çalışanların bulunduğu ortamları oluşturan şirketler, 2,2 kat daha yüksek ihtimalle finansal hedeflerini tutturuyor, 2,8 kat daha iyi değişime adapte oluyor, 3,2 kat daha çalışanlarını bağlılığını artırıyor. Wellbees olarak biz de geçen yıl yaptığımız bir araştırmada, çalışanların yüzde 76’sının iş yerleri tarafından sunulan esenlik programlarını ‘değerli’ veya ‘çok değerli’ bulduğunu ortaya koymuştuk. Tüm bunlardan yola çıkarak Türkiye’deki şirketlerin esenlik hizmetlerine yönelik yatırımlarını ve bu alandaki hedeflerini merak ettik ve 205 İK uzmanıyla bir araştırma yaptık. Bu araştırma şirketlerin esenliğe yönelik çalışmalarının arttığını ve bundan sonra da artacağını gösteriyor. Bu çok doğru bir tercih çünkü pandemi hayatımızdan çıksa bile esenlik programları öncelikli İK uygulamaları arasında kalmaya devam edecek” dedi.

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