Şirketler bu yıl Ramazan kolisine 199 TL ayırdı

Yöneticiler ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, 100 iş yerinden 38’i Ramazan kolisi dağıtmayı planladığını belirtti. Araştırmaya katılan iş yeri sahipleri hazır koli tercih edeceklerini belirtirken, 100 iş yeri sahibinden 60’ı 199TL’lik Ramazan kolisi satın alacağını belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri Ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. E-ticaret platformu Avansas ise bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını bu yıl da araştırdı ve dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Bu yılki tercih uygun fiyatlı ürünler

Türkiye’nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemdi. Bunun yanı sıra Ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi olduğu belirtildi. İş yerlerinin yüzde 56’sı koli içerisinde yer alan ürünlerin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması gerektiğini vurguladı. Yüzde 44’ü ise kolinin uygun fiyatlı olması gerektiğini dile getirdi.

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt.

Ramazan kolisi için en az 100 TL, en çok 200 TL ayrılıyor

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30’u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki Ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerlerinin 2022 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 100TL - 200TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 38’i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 52’si hazır koli dağıtmayı düşünürken, bu yıl koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtenlerin oranında ise artış gözlemleniyor.