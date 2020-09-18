Şirket Haberleri

AVISA – Ocak – Ağustos döneminde prim üretimi %66,2 artışla 873,3 milyon TL’ye yükseldi.

AVHOL & BEYAZ & IDEAS & IZTAR & IZFAS & MEGAP & OSMEN & OZRDN & POLTK & RODRG & TKURU & VANGD – Gelişen İşletmeler Pazarı'nın Alt Pazar ile birleştirilmesi nedeniyle Gelişen İşletmeler Pazarında yer alan şirketlerin 1 Ekim itibariyle Borsa Alt Pazar’da işlem göreceği açıklandı.

BOSSA – Şirketin 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri GES yatırımının tamamının devreye alındığı ve elektrik üretimine başlandığı açıklandı.

CEMAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında, tadil metinin SPK tarafından uygun görüldüğü açıklandı.

CUSAN – Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum’un, Kalyon İnşaat ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımı için görüşmelere başladığı açıklandı.

DAGI – Şirket tarafından Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkılmasına, merkez ofiste normal çalışma düzenine geçilmesine karar verildiği açıklandı.

DITAS – Şirket tarafından bankalar ile yapılan görüşmelerinde Kuveyt Türk Bankası ile yapılandırma çalışmalarından henüz bir netice alınamadığı, Kuveyt Türk Bankası kredisinin kanuni takipte olup ilgili banka tarafından şirketin duran varlıklarındaki fabrika binasına, arsasına, şirket hesaplarına ve Diriplik paylarına haciz işlemleri uygulandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket projelerinden Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'ân Kursu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin kesin kabulünün yapıldığı açıklandı.

Şirket projelerinden Torkam İnşaat. taahhüdü altında bulunan Temaşehir Konya Projesi’nin Dini Tesisinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesine 5 firmadan teklif geldiği açıklandı.

EREGL – Moody’s tarafından şirketin kredi notunun "B1"’den "B2"ye düşürüldüğü ve not görünümün ise "negatif" olarak belirlendiği açıklandı.

GLBMD – 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.

GYHOL – Şirket unvanının Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararı Ticaret Sicil’de tescil edildi.

HALKB – 70 gün vadeli 616 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

IEYHO – Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding'in iştirakleri olan, Şatokalecik Şarapçılık, Kalecik Şarap ve Likya Şarapçılık unvanlı şirketlerin Işıklar İnşaat ile birleştirilmek suretiyle tasfiyesiz infisah etmeleri işleminin tescil olduğu açıklandı.

INFO – İstanbul Bakırköy İrtibat Bürosu kurulmasına SPK tarafından izin verildi.

KATMR – Şirketin yurtdışı kaynaklı 3,3 milyon dolar tutarında Güvenlik Araçları siparişi aldığı, teslimatların 2020 – 2021 yılları içerisinde yapılacağı açıklandı.

KCHOL – Moody’s tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun B2 olarak revize edildiği, görünümün ise negatif olarak korunduğu açıklandı.

LIDFA – 140 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MEGAP – Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticarete ortaklığın tesisi için gerekli görüşmelerin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

NATEN – Şirket sermayesinin %100’üne sahip olduğu Esenboğa Elektrik ile Kırteks Metal arasında Çatı Güneş Santrali anahtar teslim yapımı için 6,6 milyon TL tutarında imzalanan sözleşme kapsamında, Çatı Güneş Santralinin tamamlandığı ve müşteri kabulünün yapıldığı açıklandı.

NIBAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Ekim’e kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

QNBFB & QNBFL & KENT & KLNMA & CMENT & AKMGY & CRFSA & SNPAM & DOKTA & TBORG – Borsa tarafından 1 Ocak 2021’e kadar şirketlerin kadar fiili dolaşım oranlarını %5'in üstüne çıkarmaları için süre verilmesine, bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmayan şirketlerin 1 Ocak 2021’ten itibaren paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınarak işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılmalarına karar verildiği açıklandı.

PAPIL – Şirketin Ar-Ge çalışmalarının ilk çıktısı olan selfi-biyometrisi mobil platformu, See&Sign, son kullanıcı test sürüşüne başlandığı açıklandı.

SISE & ANACM & DENCM & SODA & TRKCM –

ANACM, DENCM, SODA ve TRKCM’nin SISE bünyesinde birleşmesi kararı kapsamında, ANACM, DENCM, SODA ve TRKCM’nin ayrılma hakkı sürelerinin 23 Eylül’de biteceği, birleşme işlemi için tescil başvurularının 24 Eylül’de, tescil işlemlerinin ise 30 Eylül’de tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

ANACM & DENCM & SODA & TRKCM’nin Borsa’da son işlem göreceği tarih 30 Eylül’de olacağı açıklandı.

SISE – Şirket bağlı ortaklığı Camiş Ambalaj ile Selüloz İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Selüloz İş Sendikası tarafından grev kararı grev uygulama tarihinin belirlenip, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 8 Ekim’de başlanacağı açıklandı.

SKBNK – Moody's tarafından bankanın notları teyit edildi.

TSKB – Yurtdışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TSPOR – Futbolcu Benik Tunani Afobe’nin kiralanması konusunda Stoke City ile anlaşma sağlandığı, kiralama bedeli olarak Stoke City’e 100.000 euro, futbolcuya ise 1,3 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Futbolcusu Doğan Erdoğan’ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı.

TUPRS – Moody’s tarafından şirketin uzun vadeli kredi notu B2 olarak revize edildiği, görünümünün negatif olarak korunduğu açıklandı.

AVGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,28 – 2,41 TL fiyat aralığından 4.490.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,39’a geriledi.

CRDFA – Altınbaş Holding tarafından 4,51 TL fiyattan 1.900.000 adet alış ve 1.900.000 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı %60,70 olarak değişmedi.

COSMO – Sıtkı Murat Aşık tarafından 5,00 TL fiyattan 241.925 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,57’ye geriledi.

ERSU – Akman Holding tarafından 4,59 – 4,65 TL fiyat aralığından 30.947 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,39’a yükseldi.

ENKAI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,70 TL fiyattan 20.803 adet pay geri alındı.

FORMT – Mehmet Haluk Tansu tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,50’ye geriledi.

GSRAY – Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 3,40 – 3,64 TL fiyat aralığından 2.915.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %60,01’e geriledi.

GSDHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 4.725.000 adet pay 2,10 – 2,12 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,7 milyon TL kar elde edildi.

ITTFH – İmaş Makine tarafından 4,24 – 4,26 TL fiyat aralığından 380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

IDEAS & SEYKM – SEYKM tarafından 6,50 – 6,60 TL fiyat aralığından 91.298 adet IDEAS payı satılırken, SEYKM'nin IDEAS’taki payı %12,96’ya geriledi.

JANTS – Ercan Çerçioğlu tarafından 188,70 TL fiyattan 66.900 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,84’e geriledi.

Şefik Çerçioğlu tarafından 205,00 – 206,40 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %77,22’ye geriledi.

KSTUR – Necati Gelmez tarafından 201,60 TL fiyattan 2.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye geriledi.

METRO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,25 – 2,40 TL fiyat aralığından 6.144.242 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,81’e yükseldi.

PSDTC – Minereks Dış Ticaret tarafından 13,81 – 13,84 TL fiyat aralığından 8.600 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,93’e geriledi.

Roteks Tekstil tarafından 13,80 – 13,82 TL fiyat aralığından 5.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,16’ya geriledi.

TDGYO – Hamid Abdullah Hussein Alahmar tarafından 8,10 – 8,82 TL fiyat aralığından 121.676 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,34’e geriledi.