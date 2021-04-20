Şirket çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak

Kdz. Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi tarafından 825 çalışanı ilgilendiren maaş promosyonu ihalesi açık artırma usulü ile AKM Nikah Salonu’nda yapıldı.

İhaleye 10 banka katıldı. Özel bir bankanın kazandığı ihale 46’ncı turda sonuçlandı. Banka, 5 yıl maaş hesabı karşılığında kişi başı 4 bin 800 TL promosyon ödeyecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, promosyon ödemesinin tek seferde Mayıs ayı sonunda çalışanların hesabına aktarılacağını belirterek, “Personel şirketi çalışanlarımız promosyon ücretlerini aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.