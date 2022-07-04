Sıralı Kebap bu yaz İstanbul’da, seneye Bodrum’da

Antalya, Ankara ve Dubai’de hizmet veren Sıralı Kebap, şube sayısını artırıyor. İstanbul şubesi yaz sonunda hizmete girecek, önümüzdeki yıl ise Bodrum restoranı kapılarını açacak.

2016 yılında Antalya’da hizmete giren, ardından Ankara ve Dubai’de açılan Sıralı Kebap Restoran’ın ilk İstanbul şubesi için hazırlıklar başladı. Restoranın sahipleri Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik, Etiler’in Nispetiye Caddesi’nde kapılarını açacak şubenin inşaatına başlandığını açıkladı. 2004 yılından bu yana yeme içme sektöründe faaliyet gösteren Çelik kardeşler, mekânın yaz sonunda misafirlerini ağırlamaya başlayacağını duyurdu.

Bodrum Şubesi 2023’te açılacak

Yurtiçinde şubeleşmeye devam eden Sıralı Kebap, İstanbul’un ardından popüler tatil beldesi Bodrum’da da hizmete girecek. İstanbul-Etiler’deki restoran için düzenleyecekleri görkemli açılış davetinin ardından Bodrum’daki mekâna odaklanacaklarını dile getiren Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik, o restoranı da 2023 yazında lezzet tutkunlarıyla buluşturacaklarını ifade etti.

’’Şehrin en değerli noktalarını seçiyoruz’’

Yeni şube açtıkları yerlerde rekabetçi bir ortam gözettiklerini dile getiren iki kardeş şöyle konuştu:

“Şehrin en değerli ve en rekabetçi noktalarını tercih ediyoruz. Rekabetin her zaman bizi yukarıya çekeceğini bildiğimiz için en güçlü markaların toplandığı şehrin en işlek noktalarını seçmeye çalışıyoruz.”