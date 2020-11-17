Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni reform hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı da bu hazırlıkların en önemlilerindendir.”
Sinop’ta yakalanan dev İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi
Sinop’ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırttı. Sinop’ta çok nadir görülen diğer adıyla ’deve balığı’ olarak bilinen İskender balığı 700 TL’den satıldı.
Ekonomi 17.11.2020, 17:11
4
Sinop’ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırttı. Sinop’ta çok nadir görülen diğer adıyla ’deve balığı’ olarak bilinen İskender balığı 700 TL’den satıldı.
Sinoplu balıkçılar tarafından yakalanan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.İlk defa böyle bir balık yakaladıklarını söyleyen 28 yıllık balıkçı Adnan Demir, "Sinop’ta çok nadir görülen diğer adıyla deve balığı olarak bilinen İskender balığına rastladık. Vatandaşların çoğu bu balığı bilmiyor. Balığı görenler çok şaşırıyor. Bereketli denizimizden neler çıkıyor. Bu balığın etinin inanılmaz lezzetli olduğunu biliyoruz. Bu balığı da zaten bir lokanta sahibi aldı” dedi.
13°
açık