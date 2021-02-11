Sinop’ta simit ve poğaçaya semtine göre fiyat

Sinop’ta simit ve poğaça fiyatları semtlere göre farklılık gösteriyor.

Bazı yerlerde simit ve poğaça 1,50 TL satılırken bazı işletmeler de bu fiyat 2 TL oluyor. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası fiyat tarifesine göre 80 gr simit için verilen resmi fiyat 1,50TL olurken, poğaça fiyatı için henüz resmi bir tarife yok.

Sinop’ta garibanın öğle yemeğini geçiştirdiği simit ve poğaça fiyatlarında farklılık yaşanıyor. Gelincik Mahallesi’nde simit ve poğaça bazı işletmelerde 2 TL’den satılırken şehir merkezinde bazı yerlerde bu fiyat 1,50 TL oluyor. Vatandaş semte göre değişiklik gösteren simit ve poğaça fiyatlarındaki farlılıklara tepki göstererek gerekli denetimlerin yapılmadığından dert yandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yüksel kendilerine simit ve poğaça fiyatlarına yapılacak zamla ilgili bir talep gelmediğini belirterek, "Bize gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu toplanıyor, ona göre karar veriliyor. Ama bize fiyat artışla ilgili gelen bir şey yok. Eğer fahiş fiyata satıyorlarsa esnaf odası zabıtayla bunun denetimini yapmalıdır" dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, simide resmi olarak herhangi bir zam yapılmadığını, şu anda 80 gr simit için resmi fiyat tarifesinin 1,50TL olduğunu ifade ederek, ”Resmi olarak simitte yapılacak zamla ilgili bize müracaat eden kimse yok. Ne zam talebi var ne de resmi olarak zam verildi. Şu anda 80 gr simit için resmi fiyat tarifimiz 1,50 TL. Bizim Esnaf ve Sanatlar Odası’nın üyeleri ise bizden fiyat almaları gerekiyor. Üreticiler zam için üretim kalemlerindeki maliyetlerin arttığını bize ibraz ettiği müddetçe, biz de onu kendi iç bünyemizde hesaplıyoruz. Sonra odalar birliğine gönderiyoruz onlar kendi iç bünyesinde piyasa şartlarını araştırarak olumlu yada olumsuz bize dönüş sağlıyorlar. Olumlu dönüş sağlanırsa fiyat tarifemiz ona göre yazılıyor. Bu fiyat farklılıklarının denetlenmesi de Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği’nde. Şu anda poğaça için ise resmi bir tarife yok ama bu verilmeyecek anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Vatandaşlar, ağız tadıyla yedikleri simide ve poğaçaya yapılan zamların haksız bulduklarını belirterek, "Yetkililer, bir an önce bu duruma el atıp simit fiyatının belli bir seviyeye gelmesini sağlasın, ne oluyorsa hep vatandaşa oluyor" ifadelerini kullandılar.