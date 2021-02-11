Sinop’ta pazarda fiyatlar yüksek, işler durgun

Sinop’ta kurulan halk pazarında işlerinin durgun olduğunu dile getiren esnaf komisyonculardan yakındı.

Sinop Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde esnaf işlerden, vatandaş da fiyatlardan memnun olmadı. Vatandaşlar fiyatların pahalı olduğunu söylerken onlara esnaflar da hak verdi.

Pazar esnafı Oğuzhan Bayraktar, “Pazar pandemiden dolayı durgun. Tabi fiyatlar pandemiye değil yani ucuz mal yapamıyoruz. Mal buraya gelen kadar bin kilometre yoldan geliyor. Antalya’dan geliyor 1100 kilometre burası. Nakliyecisi, komisyoncusu, işçisi, indiri, bindiri, poşeti, kantarı bir dünya para. Yani bizde isteriz burada daha uygun fiyatlara ürün satmak halka tam anlamıyla yetebilmek ama ne yazık ki yapamıyoruz bunu” dedi.

Pazar esnafı Tayfun Başaran, “Şu anda çok durgun. Fiyatlar çok yüksek. Halkta alamıyor bizde kazanamıyoruz. Halkta yiyemiyor haliyle. Sadece aradaki komisyoncu yerse yiyor. Bizde de halkta da bir şey yok” diye konuştu.

Pazar esnafı Menderes Bilgin, “İşlerimiz durgun yine de çok şükür ekmek paramızı çıkarıyoruz. Tezgahımızda her çeşidimiz var ama insanımızın artık pazar kültürü bitti gibi. Normalde burada 8-10 tane tezgahtar oluyordu yetiştiremiyorduk şimdi hepimiz birbirimize bakıyoruz. Muhabbet sohbet çay içiyoruz” şeklinde konuştu.

Korona virüsü nedeniyle pazara korkarak geldiklerini dile getiren vatandaşlar ise fiyatlardaki pahalılığa çözüm bulunmasını istedi.

Pazarda portakal 5 TL, mandalina 5 TL, elma 5 TL, nar 6 TL, armut 6 TL, patates 2 TL, havuç 4 TL, turp 4 TL, pırasa 3 TL, kırmızı pancar 4 TL, salatalık 7 TL, kabak 7 TL fiyatlarından bulunabildi.