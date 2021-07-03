Sinop’ta kadın girişimci KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Sinop’ta yaşayan 2 çocuk annesi Esra Çakır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı destekle yöresel ürünler üzerine bir işletme kurdu. Zamanla işini büyüten Çakır, Sinop’a özgü ürünler için il dışında gelen talepleri karşılamaya başladı.

Daha önce ev hanımı olan Esra Çakır ilk aşamada 28 metrekare bir dükkanda işe koyuldu. Daha sonra işlerinin artmasıyla birlikte daha büyük bir yere taşındı. KOSGEB desteğiyle işletmesinin teknolojik ihtiyaçlarını karşılayan Çakır, destek sayesinde aldığı mantı vakumlama makinesi ile de fırınlanmış Sinop mantısını il dışına bozulmadan gönderebilme imkanına kavuştu. Bir kişiyi de istihdam etmeye başlayan Çakır, daha çok kişiye hizmet vermeyi hedeflediğini belirtti.

Esra Çakır, “İşletmemde Sinop’a özgü lezzetlere yer veriyorum. Sinop nokulu, mantısı, tiridi, mamalikası, boranaşı, mısır çorbası gibi lezzetleri hem sıcak satış olarak hem de paket servis olarak hizmet vermekteyiz. Bunun dışında fırınlanmış mantı olarak il dışına da göndermekteyiz. Ben bu işletmeyi KOSGEB destekli kurdum. Fırınlanmış mantı için vakumlama makinemi, peksimetlerim için büyük fırınımı birçok teknolojik aletlerimi bu destek sayesinde aldım. Her ay yoğunluğumuz çok güzel. Yazın il dışında gelen misafirlerimizi mutfağımızda ağırlıyoruz. Buradan giderken de yanlarında götürüyorlar. Kışında Türkiye’nin her yerine bu mantı gönderme şansımız oluyor” dedi.

Kadınların bu tür imkanlardan faydalanması gerektiğini belirten Çakır, “Kendilerine güvensinler neyi en iyi yapabildiklerine inanıyorlarsa o alanda kendilerini geliştirsinler. Halk Eğitim’de bununla ilgili çok güzel kurslar var. Bunları yapabilir bir alanda ilerleyebilirler. Bir şeyi yapabilmek üretmek çok güzel. Bundan başkalarının da faydalanabildiğini görmek çok güzel. Çok küçük bir dükkanda başladım. Tek başıma başladım ama şimdi bir arkadaşımla devam ediyoruz. Şu anki yerimiz daha büyük. Daha çok istihdam sağlamak daha çok kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.