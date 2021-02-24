Sinop’ta 6 milyon TL’lik geri dönüşüm

SİNOP (İHA) – Sinop’ta hurda malzemenin geri dönüşümü her yıl ülke ekonomisine 6 milyon TL’yi geri kazandırıyor. İldeki bu sektörde 300’den fazla kişi ekmeğini kazanırken topladıkları malzemeler çevre illerdeki fabrikaların hammaddelerini oluşturuyor.

Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen birçok madde diğerinin hammaddesini oluşturuyor. Demir, metal, plastik, alüminyum, bakır gibi hurdalar seyyar araçlarla çeşitli yerlerde toplanıyor. Sinop’a depolama ve ayrıştırmaya gelen hurda malzeme buradan haddehanelere ve geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor. Hurda demirler profil demir gibi inşaatlarda kullanılan çeşitli malzemelere dönüşüyor. Sinop’ta faaliyet gösteren firmalar bu işle toplamda 6 milyon TL’yi geri kazandırıyor.

Bir geri dönüşüm firması yetkilisi olan Cemil Sezgen (33), “Sinop’un geri dönüşüm işleri ile uğraşıyoruz. Hurda, metal, alüminyum, bakır türü işlerle uğraşıyoruz. Seyyar arkadaşlarımız Sinop bölgesinin çeşitli köylerinden, sanayilerinden toplayarak buraya getiriyorlar. Biz burada ayrıştırmasını yapıyoruz ve çeşitli fabrikalara gönderiyoruz. Samsun olsun, Karabük olsun, İstanbul olsun çeşitli yerlere sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Aylık 300 tonun üzerinde oluyor aşağıda oluyor. Hurdalarımız geliyor. Biz bunları elemanlarla birlikte burada ayrıştırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Geri dönüşümde Sinop’ta yaklaşık 5 firma olduğunu ve bunların ülke ekonomisine ciddi kazanç sağladığını belirten Sezgen, “Sinop’ta bu işte aylık 500 bin TL gibi bir parayla yıllık 6 milyon TL gibi bir parayla geri dönüşüm sağlanıyor. Biz bu hurdaları toplamasak ayrıştırmasak hiçbir şekilde ne inşaat sektörü, ne bir metal kısmı hiçbir şekilde hiçbir şey yürümez. Bu parayı Sinop kazanıyor. Hepsini tabii ki biz cebimize koyma gibi bir şansımız yok. Herkes kazanıyor bu işten. Köylü vatandaşımız bu malzemeleri çöpe, derelere atmak yerine seyyar arkadaşlarımıza veriyor. Sinop’ta biz burada depolamasını yaparken seyyar arkadaşlarda, 250-300 kişi bir seyyar arkadaşlarımız var. Çeşitli illerden Bafra’dan, Ankara’dan, Kastamonu’dan olsun veya buranın yerlileri olsun getiriyorlar. Bunlardan da çeşitli kazançlar elde ediyorlar. Bir nevi Sinop bölgesinin ve köylerinin temizliğini sağlamaktayız” diye konuştu.

Bafra’dan gelen ve seyyar olarak 10 yıldır Sinop’a hurda getiren Gürkan Özcan (35), “Sinop, Gerze, Erfelek, Ayancık ilçeleri Çatalzeytin oralarda esnaf malı bilemedin köylerden toplayarak işimizi burada yürütüyoruz. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Türkiye’ye bir faydamız oluyor. Geri dönüşüm oluyor, çöpleri temizliyoruz. Kıyıda köşede demir parçaları oluyor onları alıyoruz. Hem geri dönüşümü sağlıyoruz hem de ekmeğimizi çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.