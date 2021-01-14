Sinop’ta 15 projeye 3 milyon TL hibe desteği

SİNOP (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi kapsamında Sinop’ta 15 proje sahibine toplamda 3 milyon 31 bin 586,305 TL hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi projesi 2020 Kasım ayında sonlandı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projenin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan desteklemeden Sinop’ta 15 proje sahibi yararlanarak hibe sözleşmesi imzalandı. Projelerden 12 adedini ‘Kırsal Ekonomik Altyapı’, 3 adedini ise ‘Ekonomik Yatırım’ projeleri oluşturdu. Yatırımcılar ile karşılıklı imza edilen hibe sözleşmeleri gereği projeleri 2020 yılı Kasım ayı itibarı ile sonlandırıldı, ödemeleri Bakanlığa gönderildi, tesisler, makine ve ekipmanlar faaliyete geçirildi.

İl genelinde ‘Ekonomik Altyapı’ projeleri kapsamında ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi’ alt başlığı adı altında 10 adet balya makinesi, 4 adet silaj makinesi, 1 adet yem karma makinesi, 1 adet yem kırma makinesi, 1 adet sıvı gübre dağıtma tankeri, 1 adet gübre seperatörü, 1 adet gübre pompası olmak üzere toplam 19 adet makine ekipmana yüzde 50 hibe desteği verildi. Yatırımcılara ödenen hibeye esas proje toplamı 1 milyon 335 bin 900 TL yatırıcılara ödenen hibe miktarı 667 bin 950 TL oldu.

‘Ekonomik Yatırımlar’ kapsamında ise ‘Su Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi’ alt başlığı adı altında soğuk hava deposu yapımı ile kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda 3 projeye yüzde 50 hibe desteği sağlandı. ‘Ekonomik Yatırım’ projelerinde hibeye esas proje toplamı 4 milyon 727 bin 272,61 TL olup, yatırımcılarımıza ödenen hibe miktarı 2 milyon 363 bin 636,305 TL olarak gerçekleşti.

Proje uygulayan yatırımcılara teşekkür ve başarı temenni eden İl Müdür Vekili Ahmet Tam; amaçlarının, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerektiğini, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bakanlıkça uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri, Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi şeklinde iki başlık halinde 21 Kasım 2020 ‘de resmi gazetede yayımlanan tebliğin ardından 14. Etap başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Başvurular https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx üzerinden yapılıyor.