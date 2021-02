Sinop’a gidenlerin yemeden dönmediği "Boyabat ezmesi" çikolatayla buluştu

Lezzetiyle tüm Türkiye’ye nam salan "Boyabat ezmesi" çikolatayla buluştu, sevenlerinden tam not aldı.

Tarihi ve turistlik alanlarıyla gündem olan Sinop, kendine özgü damak tatları ile de adından söz ettiriyor. 40 yıldır Sinop’un geleneksel bir lezzeti haline gelen Boyabat ezmesi de bunlardan bir tanesi.

Şekerci Mehmet Gürbüz’ün yaklaşık 50 yıl önce açtığı küçük dükkanında ortaya çıkan Boyabat ezmesi şimdilerde tüm Türkiye’yi fethetmiş durumda. Sinop’a gelenler bu ezmeyi yemeden dönmüyor, ülkenin dört bir yanına ise kargoyla ulaşılıyor. Doğal ve yöresel bir ürün olan Boyabat ezmesi çeşitleriyle de konuşuluyor. Son olarak çikolatayla buluşan Boyabat ezmesi bu yeni haliyle göz ve damaklara hitap ediyor.

Bu lezzeti babasından devralan Saim Gürbüz, “İkinci nesil devam ettiren olarak ürün gamını artırmayı hedefliyorum. Boyabat ezmesi denilen yöresel bir ürünümüz var. Dönem dönem bu ürüne yeni geliştirmeler yaptık. En son olarak da ürünü çikolatayla buluşturduk. Zaten bunun daha önce Antep fıstıklısını, bademlisini yapıyorduk klasik olanı ise fındıklıdır. Şimdi çikolatayla da buluştu ve ürünümüz sevenleri tarafından çok güzel karşılandı” dedi.

Ürüne ilginin çok yoğun olduğunu belirten Gürbüz, “Sinop’un Boyabat ilçesi şekercilik bakımından zengin bir ilçe. Benim çocukluğumda yaklaşık 8-10 adet şeker ustası vardı. Şu an bunlardan 3 işletme devam ediyor. Boyabat ezmesi içerik olarak yoğun kavrulmuş fındıktan yapılan bir ürün. Şeker, bir miktar un ve iki tarafında ceviz ilave edilen bir ürün. Tamamen el yapımı. Geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Osmanlı’dan beri devam eden ezmecilik geleneği ile yapılan bir ürün. Ürünün başlaması yaklaşık 40 yıl oldu. 40 yıldır parça parça artan bir ivmeyle Türkiye’nin her yanına ulaştı. Ama son 8–10 yıldır gerçekten çok ciddi bir ivme kazandı ve Türkiye’de şu an kargo göndermediğimiz hemen hemen il kalmadı. Çok güzel talepler geliyor. Sadece Sinoplu değil Sinoplu olmayan misafirlerimizden de güzel talepler alıyor. Geliştirme konusunda da çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.