Sinop NGS’de sismik ve zemin etüt çalışmaları tamamlandı

Hollanda’dan gelen deniz altı zemin araştırma gemisi Fugro Synergy, Türkiye’nin en kuzeyi olan İnceburun açıklarında Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi için yürüttüğü sismik ve zemin etüdü çalışmalarını tamamladı.

Aralık ayı başında Hollanda’dan yola çıkan Fugro Synergy, 18 Aralık’ta Sinop Limanı’na demirledi. Buradan araştırma yapacağı İnceburun’a hareket eden gemi nükleer santralin kurulacağı İnceburun açıklarında çalışmalar yaptı. Geminin çevre etki değerlendirme raporu Eylül’de onaylanan ve ilk kazısı 2021’de başlayacak olan Sinop NGS’nin denize yapılacak etapları için sismik ve zemin etüdü çalışması yaptığı ifade edildi. 38 gün süren çalışmalar bugün itibarıyla sonlandı. Fugro Synergy tekrar Sinop Limanı’na dönüş yaptı. Geminin işlemlerin tamamlanmasının ardından Sinop’tan ayrılacağı öğrenildi.