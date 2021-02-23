Sinop İl Özel İdaresi’nden 10 yıllığına kiralık otel

Sinop İl Özel İdaresi tarafından aylık 4 bin TL’ye 10 yıllığına bir otelin kiraya verileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili yayınlanan ilanda, Türkeli ilçesi Güzelkent köyünde yer alan otel ve müştemilatının mülkiyetinin Sinop İl Özel İdaresi’ne ait olduğu belirtildi. Otel ve müştemilatın 10 yıl süreliğine eşyalı olarak kiraya verileceği kaydedildi.

Eşyalı olarak kiralanacak otel ve müştemilatı için aylık 4 bin lira muhammen kira bedeli belirlendi. Otelin 3 yıllık kirası peşin olarak ödenecek. Oteli kiralama ihalesi açık teklif usulü ile 10 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Sinop İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.