Sınır Ötesi İşbirliği programlarının ilk tanıtımı Edirne’de yapıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönem tanıtım toplantıları ilk olarak Edirne’den başlatıldı. Toplantıda konuşan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği mali yardımlarının en kıymetli projelerinden birinin Halkalı-Kapıkule Tren Yolu Projesi olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye’nin, Avrupa Birliği mali yardımlarını 2000’li yılların başından itibaren kullanmaya başladığını hatırlattı.

“Proje bittiğinde bölgeye katkı sağlanacak”

Türkiye Avrupa Birliği mali yardımlarının en kıymetli projelerinden bir tanesinin Halkalı- Kapıkule Tren Yolu Projesi olduğunu ifade eden Özcan, “Bu proje, Avrupa Birliği’nin AB üyesi ülke olmayan diğer ülkelerde uyguladığı en büyük projedir. 275 milyon Euro bütçesi ile Kapıkule- Çekezköy Hattı 155 kilometrenin inşası gerçekleştirilecek. Bunun da yarın ray döşeme töreni var. Bu Proje bittiğinde aslında çok önemli bir alt yapı projesi de bölgeye kazandırılmış olacak. Hem Edirne’ye hem Kırklareli’ne hem de Trakya’nın diğer bölgelerine büyük katkı sağlanacak” diye konuştu.

Sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 tanıtım organizasyonlarına başlamak için Edirne’ye geldiklerini belirten Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, çalışmalara bu programın en deneyimlilerinden olan Edirne’den başlamak istediklerini aktardı. Türkiye’nin bu destekler çerçevesinde yaklaşık 9,2 Milyar avronun bir kaynaktan yararlandığını aktaran Özcan, “Bu kaynaklarla tarımdan ulaştırmaya, çevreden, enerjiye, sivil toplumdan adalete, göçten sınır güvenliğine ve bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda birçok projeyi hayata geçirdi. Bunlar içerisinde en kıymetli çalışmalardan birisi de sınır ötesi işbirliği programları oldu. Sınır ötesi işbirliği programlarının ilk deneyimlendiği bölge de Trakya coğrafyamız oldu. 2004 yılında başlayan bu serüven ile aslında Edirne ve Kırklareli illerimiz Bulgaristan’dan 3 kent ile birlikte bu sınır ötesi işbirliği programlarını uygulamaya başladı” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Akdeniz Havzası’ndaki sınır ötesi işbirliğinin parçası olmak istiyor”

Edirne’de sınır ötesi işbirliği programlarından yaklaşık 140 proje ve 30 milyon avronun Kırklareli’nde ise 150’ye yakın projeyle 30 milyon avronun üzerinde bir kaynağın uygulandığını belirten Özcan, “Yeni döneme girerken 2021-2027 dönemini kapsayacak katılım öncesi mali yardım döneminde bir farklılık daha var. Türkiye yeni bir sınır ötesi işbirliği programına daha katılmak istiyor. Akdeniz Havzası’ndaki sınır ötesi işbirliğinin parçası olmak istiyor. Tüm arkadaşlarımızla birlikte bunun müzakerelerini sürdürüyoruz. Bir aksilik olmazsa da bu programın bir parçası olacağız. Bu program Türkiye’nin İspanya’dan Lübnan’a kadar, Fas’tan Türkiye’ye kadar tüm Akdeniz coğrafyasında ülkelerle işbirliği yapma imkânı sağlayacak. Edirne ve Kırklareli de bu programın bir parçası olacak” ifadelerine yer verdi.

“Edirne ve Kırklareli Türkiye’deki tek iki ayrıcalıklı il olacak”

Edirne ve Kırklareli açısından değerlendirildiğinde sınır ötesi işbirliği programlarının tamamına katılan Türkiye’deki tek iki ayrıcalıklı il olacağını vurgulayan Özcan, Bunun yeni dönem açısından önemli ve ciddi bir fırsat olacağına değindi. Yeni dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nın bütçesinin yaklaşık 35 milyon avro, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nın 72 milyon avro, Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nın ise 244 milyon avro olacağını söyleyen Özcan, bu güne kadar 120 milyonluk bir portföyün bölgede uygulandığını gördüklerini ifade etti. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nın yeni döneminin her iki ülkeye yeni iş birlikleri getirmesini dileyen Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, sınır ötesi iller arasında iş birliğini geliştirmeyi ve artırmayı hedeflediklerini söyledi. Balkan Kongre Merkezi’ndeki programın ilk oturumu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Program çerçevesinde 8-9 Haziran’da proje sunmak isteyen paydaşlara yönelik proje hazırlama eğitimi verilecek.