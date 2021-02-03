banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

Sineren: “2021 yılı büyüme ve yatırım yılımız olacak”

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, “2021 yılında bir önceki seneyi katlayarak büyümek istiyoruz. 2020 yılında şirketlerimizin toplam satış cirosu 12 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Sadece 2021 Ocak ayında tekstil, kozmetik, et ve gıda şirketimizde toplam 7.9 milyon TL’lik satış işlemi gerçekleştirdi” dedi.

Ekonomi 03.02.2021, 10:45
5
Sineren: “2021 yılı büyüme ve yatırım yılımız olacak”

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, “2021 yılında bir önceki seneyi katlayarak büyümek istiyoruz. 2020 yılında şirketlerimizin toplam satış cirosu 12 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Sadece 2021 Ocak ayında tekstil, kozmetik, et ve gıda şirketimizde toplam 7.9 milyon TL’lik satış işlemi gerçekleştirdi” dedi.

Marka Yatırım Holding, olağan üstü genel kurul toplantısını yatırımcılarının katılımı ile gerçekleştirdi. Birçok konunun konuşulduğu toplantıda yatırımcıların ve kurulda ki yöneticilerin fikirleri ele alındı. 2020 yılında şirketlerin toplam satış cirosu 12 milyon 500 bin TL’ye ulaştığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, “Yeni yılın ocak ayında tekstil, kozmetik, et ve gıda şirketimizde toplam 7.9 milyon TL’lik satış işlemi gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle yavaşlayan yatırımlarına 2021 yılında hız verecek. Özellikle Hayvancılık, kozmetik ve Tekstil sektörlerinde ciddi yatırımlar yaparak yeni projeleri devreye sokacağız. İlk ihracatımızı Fransa’ya yaptık. Şu anda görüşmeleri tamamlanan pek çok ülkeye toplu ürün sevkiyatı yapacağız. Çiftliğimizi büyüterek ilk etapta 300 yeni büyük baş hayvan alımı yapacağız. Kozmetik alanında toptan ve perakende satışı için güçlü bir internet satış ağı kurduk. Tüm bu yatırımlar sonucu Borsa İstanbul alt pazarda yer alan MARKA hisselerini ana pazara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Özkaynaklar yüzde 42 arttı”

Holding iştiraki şirketlerinin 2020 yılında toplam varlıklarının 8.2 milyon TL artışla yüzde 27 büyüdüğünü belirten Sineren, “Öz kaynaklarımız ise yüzde 42 arttığını arttı. Covid 19 salgınına rağmen 912 bin 809 TL net kar elde ettik. 2020 yılı ülkemiz ve tüm dünya için zor bir yıl oldu. Pandemi krizi yeni fırsatların da doğmasına sebep oldu. Özellikle gıda ve tekstil konusunda Türkiye, diğer ülkelerden avantajlı konumda. Tekstilde Çin, çok fazla kan kaybetti. Bu anlamda holding olarak özellikle tekstil ve gıda sektörlerine yoğunlaşarak büyüme planları yapıyoruz. Büyük ve küçükbaş hayvancılık yatırımları, tekstilde ihracat faaliyetleri ve e-ticaret öncelikli yatırım alanlarımız olacak. 3 senedir yaşadığımız hukuki olumsuzluklardan dolayı ertelemek zorunda kaldığımız projelerimizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte çok sayıda ortaklık ve iş birliği teklifleri aldık, cazip fırsatlar olması halinde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Marka hisslerini alt pazardan ana pazara çıkaracağız”

Marka hislerini satın aldıklarında gözaltı pazarından üst pazara çıkardıklarını ve pek çok mağdur yatırımcıya umut olduklarını ifade eden Sineren, “Yaptığımız başarılı çalışmalar sayesinde Borsa İstanbul tarafından ödüle layık görüldük. Şimdiki hedefimiz de 2021 yılını yatırım ve büyüme yılı ilan ederek ana pazara çıkmak. SPK nın şahsıma vermiş olduğu cezanın yargı süreci dahi başlamadığı halde yargısız infaz yapıldı. Buna rağmen yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. Olumsuz haberlerden hiç etkilenmedi hisselerimiz. Çünkü ben asla Yönetim kurulu başkanı olduğum süre zarfında tek bir lot alım satım işlemi yapmadım. Ben bu şirketi aldığımda kasasında tek bir kuruş yoktu. Şirkette 2 sandalye 1 masa mevcuttu. Bunları eski Ansa yatırımcıları gayet iyi bilir. Hisse 20 kuruş değerindeydi ve şirket gözaltı pazarında kottan atılmak üzereydi. Şirketimiz ve yönetim kurulu üyelerimize yöneltilen tüm haksız suçlamalardan daha önce de alnımızın akıyla çıktık ve tüm davaları kazandık. Şu anda da tüm belge ve kanıtlarımızla itiraz sürecini başlattık ve eminim ki haklılığımız bir defa daha tescillenecek. Yatırımcılarımız şirketlerine sahip çıkarak bize ne kadar inandığını gösterdi. Kimsenin endişesi olmasın eskisinden daha güçlüyüz ve Daha da güçlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
14°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16