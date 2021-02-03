Sineren: “2021 yılı büyüme ve yatırım yılımız olacak”

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, “2021 yılında bir önceki seneyi katlayarak büyümek istiyoruz. 2020 yılında şirketlerimizin toplam satış cirosu 12 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Sadece 2021 Ocak ayında tekstil, kozmetik, et ve gıda şirketimizde toplam 7.9 milyon TL’lik satış işlemi gerçekleştirdi” dedi.

Marka Yatırım Holding, olağan üstü genel kurul toplantısını yatırımcılarının katılımı ile gerçekleştirdi. Birçok konunun konuşulduğu toplantıda yatırımcıların ve kurulda ki yöneticilerin fikirleri ele alındı. 2020 yılında şirketlerin toplam satış cirosu 12 milyon 500 bin TL’ye ulaştığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, “Yeni yılın ocak ayında tekstil, kozmetik, et ve gıda şirketimizde toplam 7.9 milyon TL’lik satış işlemi gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle yavaşlayan yatırımlarına 2021 yılında hız verecek. Özellikle Hayvancılık, kozmetik ve Tekstil sektörlerinde ciddi yatırımlar yaparak yeni projeleri devreye sokacağız. İlk ihracatımızı Fransa’ya yaptık. Şu anda görüşmeleri tamamlanan pek çok ülkeye toplu ürün sevkiyatı yapacağız. Çiftliğimizi büyüterek ilk etapta 300 yeni büyük baş hayvan alımı yapacağız. Kozmetik alanında toptan ve perakende satışı için güçlü bir internet satış ağı kurduk. Tüm bu yatırımlar sonucu Borsa İstanbul alt pazarda yer alan MARKA hisselerini ana pazara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Özkaynaklar yüzde 42 arttı”

Holding iştiraki şirketlerinin 2020 yılında toplam varlıklarının 8.2 milyon TL artışla yüzde 27 büyüdüğünü belirten Sineren, “Öz kaynaklarımız ise yüzde 42 arttığını arttı. Covid 19 salgınına rağmen 912 bin 809 TL net kar elde ettik. 2020 yılı ülkemiz ve tüm dünya için zor bir yıl oldu. Pandemi krizi yeni fırsatların da doğmasına sebep oldu. Özellikle gıda ve tekstil konusunda Türkiye, diğer ülkelerden avantajlı konumda. Tekstilde Çin, çok fazla kan kaybetti. Bu anlamda holding olarak özellikle tekstil ve gıda sektörlerine yoğunlaşarak büyüme planları yapıyoruz. Büyük ve küçükbaş hayvancılık yatırımları, tekstilde ihracat faaliyetleri ve e-ticaret öncelikli yatırım alanlarımız olacak. 3 senedir yaşadığımız hukuki olumsuzluklardan dolayı ertelemek zorunda kaldığımız projelerimizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte çok sayıda ortaklık ve iş birliği teklifleri aldık, cazip fırsatlar olması halinde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Marka hisslerini alt pazardan ana pazara çıkaracağız”

Marka hislerini satın aldıklarında gözaltı pazarından üst pazara çıkardıklarını ve pek çok mağdur yatırımcıya umut olduklarını ifade eden Sineren, “Yaptığımız başarılı çalışmalar sayesinde Borsa İstanbul tarafından ödüle layık görüldük. Şimdiki hedefimiz de 2021 yılını yatırım ve büyüme yılı ilan ederek ana pazara çıkmak. SPK nın şahsıma vermiş olduğu cezanın yargı süreci dahi başlamadığı halde yargısız infaz yapıldı. Buna rağmen yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. Olumsuz haberlerden hiç etkilenmedi hisselerimiz. Çünkü ben asla Yönetim kurulu başkanı olduğum süre zarfında tek bir lot alım satım işlemi yapmadım. Ben bu şirketi aldığımda kasasında tek bir kuruş yoktu. Şirkette 2 sandalye 1 masa mevcuttu. Bunları eski Ansa yatırımcıları gayet iyi bilir. Hisse 20 kuruş değerindeydi ve şirket gözaltı pazarında kottan atılmak üzereydi. Şirketimiz ve yönetim kurulu üyelerimize yöneltilen tüm haksız suçlamalardan daha önce de alnımızın akıyla çıktık ve tüm davaları kazandık. Şu anda da tüm belge ve kanıtlarımızla itiraz sürecini başlattık ve eminim ki haklılığımız bir defa daha tescillenecek. Yatırımcılarımız şirketlerine sahip çıkarak bize ne kadar inandığını gösterdi. Kimsenin endişesi olmasın eskisinden daha güçlüyüz ve Daha da güçlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.