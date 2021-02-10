Simit zamlandı, 2.5 lira oldu!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kararıyla İstanbul’da iki gün öncesinden simitte yeni tarifeye geçildi. 100 gramlık simit, yüzde 25 zam yapılarak 2 liradan 2,5 liraya yükseltildi.

Bazı simitçiler bu tarifeyi tezgahlarına asarken bazı simitçiler ise henüz zamdan haberinin olmadığını söyleyerek eski fiyattan satmaya devam etti.

OCAK AYINDA 2 TL OLMUŞTU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar 5 Ocak 2020’de yürürlüğe girmiş ve İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira olmuştu.