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Simit yüzde 25 zamla İstanbul'da 5 lira oldu

Maliyetleri arttı gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı. Bunlardan biri de simit fiyatları oldu. Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı İstanbul’da 4 liradan, 5 liraya yükseldi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.

Ekonomi 01.07.2022, 14:11
Simit yüzde 25 zamla İstanbul'da 5 lira oldu

İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.

Bloomberg HT'ye açıklamada bulunan İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti.

#simit #Istanbul
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