banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Şimdi de Ziraat Bankası! Mobil uygulaması çöktü

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişim sağlanmaması sonrası banka tarafından açıklama yapıldı.

Ekonomi 16.07.2021, 12:15 16.07.2021, 12:19
Şimdi de Ziraat Bankası! Mobil uygulaması çöktü
banner502

Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar hesaplarına girmek isterken "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz" ya da "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşılaşıyor.

Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
32°
açık
banner501