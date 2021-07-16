Şimdi de Ziraat Bankası! Mobil uygulaması çöktü

Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar hesaplarına girmek isterken "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz" ya da "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşılaşıyor.

Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.