Simav’da termal kaynak suyu sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde, “Organize Sera Bölgesi” projesi kapsamında planlanan jeotermal sondaj kuyuları, Çitgöl ve Naşa beldelerinde düzenlenen törenle açıldı.

Jeotermal sondaj kuyularının açılış törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr.Yasin Erdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Kaymakam Vekili Hakan Alkan, Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve görevli personeller katıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi ve MTA arasında imzalanan protokol ve yapılan çalışmalarla birinci kuyudan saniyede yaklaşık 80 litre su 60 derece sıcaklık, ikinci kuyunun ise 70 litre-saniye ve 67 derece santigratlık termal kaynak suyu bulunduğu belirtildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “İnşallah hayırlara vesile olan bir açılış yapacağız. Bölge ve ilçe bazlı kalkınma planı içerisinde yer alan, Simav ilçemizle ilgili kalkınmaya basamak teşkil edecek çok önemli bir yatırım yapıldı. Önümüzdeki süreçte, jeotermal sera bölgesi ile ilgili ilk etapta 600 dönüm olmasına rağmen ileriki tarihlerde bin 200 dönüme kadar çıkabilecek. Jeotermal sera bölgesi için atılan bu adım hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, çok önemli bir açılış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ceyda Çetin Erenler, “Yıllardır hayalini kurduğumuz sera organize sanayi bölgesinin gerçekleştiği bir sondajın açılışını yapıyoruz. Simav’ın seracılık anlamında bir yıldız olarak parlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu yatırımların Simav’a, Kütahya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çitgöl ve Naşa beldesinde sondajı yapılan iki sıcak su kuyusunun açılışını gerçekleştiren Kütahya Valisi Ali Çelik, “Eynal bölgesinde açılması planlanan 4 sondaj kuyusundan iki tanesinin açma işlemlerinin tamamlandığını belirterek, dakikada 80 litre kapasiteli ve ortalama 70 derece santigrat ısıya sahip suya ulaşıldı. Bu sondaj çalışmaları organize sera bölgesi için bir fırsat olacak. Diğer iki kuyudan da hayırlı haberleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıcak su kuyusunun açılışını gerçekleştiren Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, organize sera alanının ısıtılması için yeterli kaynağın bulunduğunu belirterek, çok önemli olan yer altı sıcak su kaynağının gelecek nesillere bırakılacağını ifade etti. Erdoğan, “Açılışı yapılan iki kuyu, 250 dönümlük sera alanını ısıtabilecek kapasitede. Yeni açılacak kuyuların da aynı kapasitede olması halinde 500 ile 600 dönümlük bir sera alnının ısıtılacağı anlamına gelir. Yeni kuyuların açılması için sondaj çalışmalarımız devam edecek” dedi.

İki kuyudan çıkartılan termal kaynak sularının Simav Organize Sera Bölgesi’nde kullanılacağını belirtildi.