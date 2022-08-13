Silivri yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Silivri ile özdeşleşen, adına bu yıl 60’sı düzenlenen Silivri yoğurdu festivalinde, Silivri yoğurdu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesi TPE yetkilisi tarafından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a takdim edildi.

Silivri’de yoğurt festivalinin bu yıl 60.’sı düzenlendi. Düzenlenen festivalde Silivri yoğurdu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesi TPE yetkilisi tarafından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a takdim edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, festivalin 1.gününde sahne performansları sonrasında Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesini aldığını müjdeledi.

“Coğrafi işaretlemesi alındı”

Silivri yoğurdunun coğrafi işaretlemesinin alındığını dile getiren Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, “Bütün yerleşim yerleri şehirler kültürleriyle tarihleriyle lezzetleri ile övünür. Literatürlere geçebilmek için çeşitli kalite onaylarını almak için var gücüyle çalışırlar. Mesela, Gaziantep şehrinin tam iki yüz tane ürününün coğrafi işaret belgesi var. Peki Silivri’nin doğası kültürü yemekleri folklorla, belki de Türkiye’nin en müstesna olan ilçesi olan Silivri’nin bir coğrafi işaretli ürünü var mıydı? Yoktu. İşte bizde buradan yola çıktık,60.sını düzenlediğimiz geleneksel Yoğurt festivalinde Silivri’nin artık bir coğrafi işareti var, o da Silivri Yoğurdu, marka tescili yapıldı, coğrafi işaretlemesi alındı. Silivri Yoğurdu artık bundan sonra literatürlere girdi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.