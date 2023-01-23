Silifke’de yılın ilk karadut hasadı yapıldı: Kilosu 110 TL

Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı yapıldı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla göre 20 gün erken hasat edilen karadutun kilogramı ise 110 liradan alıcı buldu.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen yılın ilk karadut hasadına başlandı. Çileğe alternatif olarak dikimi yapılan karadut, kilosu 110 liradan alıcı buldu. Üretici Ayhan Eski tarafından yetiştirilen karadutun ilk hasadında 100 kilogram ürün toplandığı belirtildi. Toplanan ilk ürünlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderildiği, bir kısmının ise Katar’a ihraç edildiği bildirildi. Bu ay itibarıyla başlayan hasadın Nisan ayına kadar belirli aralıklarla süreceği ifade edildi.

İklim koşulları nedeniyle geçen yıla göre 20 gün erken olgunlaşan karadutun bakımının kolay yapıldığını belirten üretici Ayhan Eski, fiyatından da veriminden de memnun olduğunu, her yıl aynı şekilde meyve rekoltesini ve kalitesini eşit şekilde alabildiklerini söyledi.

Çilekle aynı rekolteye sahip olan karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Eski, "Bugün Türkiye’de yılın ilk karadut hasadına başladık. Avustralya karadutu olarak bilinen bu ürünümüze hiçbir şekilde ilaç vermiyoruz. Bir tek su veriyoruz. Yaklaşık iki ay, üzerinde ürünü kalmayacak şekilde topluyoruz. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.