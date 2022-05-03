Silifke’de açıkta hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyor

Mersin’in Silifke ilçesinde açıkta hasadına başlanan karadut kilosu 50 liradan alıcı bulurken, açıkta yapılan karadutun kilosu ise 10 liradan satılıyor.

Silifke İlçesinde çiftçiye alternatif ürün haline gelen karadutun açıkta hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinde dut bahçesine gelen çiftçiler, topladıkları ürünleri kiloluk paketler haline getiriyor. Paketlenen ürünler daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gidiyor.

Kurtuluş Mahallesinde 5 dönümlük arazide 10 ton dut üretimi yapan Hüseyin Aktan, karadutun çiftçiye alternatif ürün olduğu belirterek, “Karadutun çileğe oranla masrafı az. Doğal ortamda yetişiyor, ilaç vermiyoruz. İlçede karadut ekimi yaygınlaştı. Sadece işçilik masrafı var. 10 liradan satıyoruz. 5 dönümden 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Normal şartlarda hasat 45 gün sürüyor ancak havalar sıcak olursa daha da erken hasat edebiliriz. Ürünler genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlere gidiyor. Tamamen doğal ortamda yetişen, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün. Dalından koparıp yenilebiliyor” dedi.

Dut işçiliğinin çileğe oranla daha kolay olduğunu kaydeden Aktan, dutun ezilmemesi için daha hassas bir işçilik gerektiğini kaydetti.