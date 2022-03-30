Şile’de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor

Şile’de hayata geçirilen aşılama projesi ile ilçede 10 bini büyükbaş ve 15 bin küçükbaş hayvan olmak üzere 25 bin kadar hayvanın aşılaması ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Şile Belediyesi tarafından uygulanan proje sayesinde hayvanlar brusella, mavi dil, tüberküloz gibi hastalıklardan korunuyor.

Şile Belediyesi ve Şile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan hayvanlara yönelik aşılama projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde ilçede bulunan üreticilerin 10 bin büyükbaş ve 15 bin küçükbaş olmak üzere yaklaşık 25 bin hayvanı aşılanacak. Aşılama sayesinde hayvanların brusella, mavi dil, şap, tüberküloz, NSD gibi hastalıklar kapması engelleniyor. Proje çerçevesinde 700 üreticiden aşılama ücreti alınmıyor ve aşılama tüm yıl içerisinde belli periyotlarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca aşı uygulaması Şile İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde bulunan veteriner hekimler ve yardımcı personel tarafından uygulanıyor.

Öte yandan, Şile Belediyesi tarafından uygulanan ve Türkiye’de belediye eliyle uygulanan 2. aşılama uygulaması olma özelliği taşıyan aşılama projesi 2022 ile 2024 yıllarını kapsıyor.

"Amacımız üretimi ve üreticiyi desteklemek"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bugün burada hayvan üreticilerimizi desteklemek adına İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte bir protokol imzaladık. Özellikle et ve süt gibi hayvansal ürünlerin insanlara bulaşacak hastalıkları engellemek için yapılan aşının ücretini Şile Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aşılama hizmetini İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner arkadaşlarımız verecekler. Buradaki amacımız üretimi ve üreticiyi desteklemek. Hayvansal anlamda üreticilerimizin yanında olabilmek. Yaklaşık Şile’de 15 bin küçükbaş hayvan, 10 bin de büyükbaş hayvan olmak üzere toplamda 25 bin hayvanın aşılaması gerçekleşecek. Bu protokol 3 yıllık bir süreç için imzalandı, hayırlı olsun" dedi.

"Yetiştiricilerimizden bu uygulama sonrasında çok olumlu dönüşler alıyoruz"

Veteriner hekim Uğur Pişken, "Bu zaten rutin olarak yaptığımız bir işlem. Arkadaşlarımızın uyguladığı şap ve brusella hastalıklarına karşı koruyucu bir işlem. Biz rutin olarak bakanlığımız tarafından belirli dönemlerde uyguluyoruz. Bu yaptığımız protokol çerçevesinde belediye ile yapılan bu işbirliği ile üreticilerimizden bu yapılan işlemlerin ücretleri alınmayarak onlara bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Yetiştiricilerimizden bu uygulama sonrasında çok olumlu dönüşler alıyoruz. Biz de çok memnunuz" diye konuştu.