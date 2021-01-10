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Sıkılaştırma adımları sonrası Goldman Sahcs'tan yatırımcılarına TL tavsiyesi
Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcılarına Türk Lirası'nda uzun pozisyon açma önerisinde bulundu.
Ekonomi 10.01.2021, 17:26 10.01.2021, 19:29
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Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, “Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor” denildi.
Yeni yılın ilk haftasında Türk Lirası'nı analiz eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi.
Goldman Sachs, Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiye etti.
Goldman Sachs’ın aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry’nin de olduğu stratejistleri gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığından endişe duyan yatırımcılara dört öneride bulundu. Bu önerilerden biri de Türk lirasında uzun pozisyon açılması oldu.
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