Siirt’ten ülke ekonomisine 5 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar liranın üzerinde gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat sona erdi.

Siirt’te fıstık hasadının sona ermesi nedeniyle çiftçiler ürünlerini fıstık depolarına taşımaya başladı. Fıstık üreticisi Nejdet Akbey, bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemlerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü, çuvallara doldurulan fıstıkların daha sonra işlenmek üzere tesislere bıraktıklarını söyledi.

Akbey, "Hasat bugün itibariyle bitti. Çiftçiler rekoltenin yüksek olmasından dolayı mutlular. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Herkese bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.