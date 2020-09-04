Siirt’te yılda 1 milyon 250 bin ton bakır, işlenerek ekonomiye kazandırılıyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde faaliyet gösteren bakır maden ocaklarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Milli ekonomiye büyük bir katma değer sağlayan bakır konsantre tesislerinde yılda yaklaşık 1 milyon 250 bin ton bakır işlendiği belirtildi.

Maden bakır ocakları ve üretim yapılan tesisleri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İşletme Genel Müdürü Muhammet Yaşar Kara’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Maden ocağı yerleşkesinde bulunan üretim tesisleri ve bakır madenlerinin çıkarıldığı ocakları gezerek inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu burada yapılan üretime dikkat çekti. Yer altında hizmet veren maden ocaklarını da gezerek inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, burada çalışanlar ile bir araya gelerek, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Siirt’in enerji ve madencilik alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Ülkemizin en büyük bakır rezervlerinden bir tanesi Şirvan ilçemize bağlı Maden köyünde faaliyet göstermektedir. Cengiz Holding tarafından işletilen bakır madeni işletmelerinde bin 150 kişi istihdam edilerek ilimiz için önemli bir istihdam kaynağı oluşturulmaktadır. Milli ekonomimize büyük bir katma değer sağlayan bakır konsantre tesislerinde, yıllık yaklaşık 1 milyon 250 bin ton cevher işlenmektedir" dedi.

İşletme Genel Müdürü Muhammet Yaşar Kara ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Daha sonra maden ocakları sosyal ve dinlenme tesislerini de gezerek inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu yetkililerden bilgi aldı. Maden ocaklarında incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt’te döndü.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun ziyaret programına, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar ve ilçe kurum müdürleri eşlik etti.