banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

Siirt’te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı

Bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamında Siirt’in Pervari ilçesine bağlı 2 bin 47 rakımlı Çemikari yaylasında sepet kara kovan balı hasadı yapıldı.

Ekonomi 14.11.2021, 19:12
Siirt’te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı

Bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamında Siirt’in Pervari ilçesine bağlı 2 bin 47 rakımlı Çemikari yaylasında sepet kara kovan balı hasadı yapıldı.

Yaklaşık 10 bin kovana sahip 13 balcının bir araya gelerek yüksek kalitede bal üretimi yapmak üzere 2020 yılında Pervari Bal Kooperatifini kurduklarını söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bal üreticilerinin 700 kovanla Çemikari yaylasında bal üretimine başladıklarını söyledi.

Demirhan, “Çemikari yaylasında, Kovanların tamamı geleneksel sepet kovanı şeklinde olup üretim gezgin arıcılık olmadan sabit arıcılık şeklinde hakiki, gerçek Pervari Balı üretilmektedir. Analizler haklı iddiamızı desteklemiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye’nin en kaliteli balını üretiyoruz. Balda bir kalite unsuru olan prolin değeri kaliteli balda 500-600 iken, Pervari Bal Kooperatifinin yaylada üretmiş olduğu ballarda prolin değeri 1100’ün üzerindedir. İlk hasadımızı geçen yıl Tarım ve Orman bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin video konferansla canlı olarak katılımı ile yaptık. Bu yıl 1000 kovandan 3200 kg verim beklenmektedir. Sayın Valimizin talimatları ile Pervari Bal Kooperatifini destekliyoruz. Pervari balının marka değerini arttırmamız gerekmektedir. 5-7 Kasım tarihleri arasında kooperatif üyeleri DİKA teknik destek programı kapsamında ’kurumsal kimlik oluşturma, e-ticaret ve kurumsal sosyal medya hesapların kullanımı eğitimi’ aldı. Bu proje ile kooperatifin İnternet sitesi tasarımı ve ayrıca Pervari’ye özel süzme bal kavanozu tasarımı yapılacaktır. Ayrıca Dika’nın sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen 1milyon hibeli ve 1 Milyon 750 Bin TL bütçeli ’Pervari’den Yayılan Şifa’ projesi kapsamında Pervari’de bal paketleme tesisi kurulacaktır” dedi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da terörle kararlı mücadele sonucu bölgenin huzura kavuştuğunu, huzur ve güvenle birlikte bölgede tarım ve hayvancılık ve arıcılık üretiminin arttığına vurgu yaptı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu gün çok özel bir gün yaşıyoruz. Pervari kara kovan sepet balı hasadı için buraya geldik. Geldiğimiz yer Çemikare yaylası. Hemen şu gördüğümüz Herekol Yazlıca Dağının en yüksek tepesi Herekol burnu. Allaha şükrediyoruz. Yıllardır bir terör belasına uğraştık. Ama Allah’ın izniyle; devletimizin, milletimizin gücüyle, birliğiyle, beraberliğiyle, askerimizin, polisimizin ve korucularımızın gece gündüz vatandaşlarımızla omuz omuza verdikleri mücadele ile terörü bir daha gelememek üzere topraklarımızdan attık, atacağız. Dağlarımızda, yaylarımızda patikalarımızda sadece bizim göçerlerimiz, köylülerimiz arıcılarımız, üreticilerimiz ve memleketimizin güzelliklerini görmeyle gelen misafirlerimiz göreceklerdir. Başka hiçbir kimse buralara ayak basamaz basamayacak. Siirt’in tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var. Küçükbaş hayvancılığın yanı sıra Pervari Balı, Siirt Fıstığı, Zivzik Narı bizin önemli marka ürünlerimizdir. Kadimden beri Pervari Balı özellikle Çemikari balı, çok özel bir bal olarak biliniyor. Bu geleneksel üretimi sepet kara kovan balı olarak hiç bir katkı, bir şeker vermeden üretmek için arıcı kardeşlerimiz bir araya geldiler.2020 senesinde kooperatif kurdular. Sadece bu bölgede bin kovanla gezgin olmadan bal üretmektedirler. Bu daha da geliştirilecek. Fenni balcılıkta yapılacak. Bütün fenni analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor. Mutlaka hak ettiği değerini bulacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6